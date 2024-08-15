ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅðÎÝ¿ô¡Ö35¡×¤Ë ¥Á¡¼¥à¤Ï4ÂÐ5¤ÇÇÔÀï
¡¡2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡£15Æü¤ÎÂÇÀÊ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö¤Î15Æü¸áÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥ºÀï¤Ë¡¢1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¡£
¡¡½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡£2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÄ¾µå¤òÂÇ¤Ä¤È¡¢¥µ¡¼¥É¤¬ÂÇµå¤ò¤Ï¤¸¤¥¨¥é¡¼¤Ç½ÐÎÝ¤·¤Þ¤¹¡£2²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÎÝ¡£¤¹¤ë¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó34¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤ËÀ®¸ù¡£¤µ¤é¤Ë»°Åð¤ò·è¤á¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅðÎÝ¿ô¤ò¡Ö35¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡£1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÄ¾µå¤òÂÇ¤Ä¤â¥ì¥Õ¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤¹¡£7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï3µåÌÜ¤ò¸«Æ¨¤·¤Î»°¿¶¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿9²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¡£1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î2µåÌÜ¤òÂÇ¤Ä¤â¡¢ÂÇµå¤Ï¹â¤¯¾å¤¬¤ê¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡15Æü¤ÎÂçÃ«¤Ï4ÂÇ¿ô¡¦Ìµ°ÂÂÇ¡¦2ÅðÎÝ¡£»î¹ç¤Ï5ÂÐ4¤Ç¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë