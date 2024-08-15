¡Ú¥¹¥È¥Ã¥×¡ªº¾µ½Èï³²¡Û³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤À¤È¤¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÌ¤Íè¤ÎÎ¹¹Ô»ñ¶â¤Ë¡×¹¥°Õ¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿50Âå½÷À¡¡°Å¹æ»ñ»º¤Î±¿ÍÑ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¡2000Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë¡¡Ê¡²¬
³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤À¤È¤¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éSNS¤Ç¡ÖÌ¤Íè¤ÎÎ¹¹Ô»ñ¶â¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥¦¥½¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î50Âå¤Î½÷À¤¬2000Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê¡²¬»ÔÆî¶è¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤Î59ºÐ¤Î½÷À¤ÎSNS¤Ë¡¢¤³¤È¤·5·î¡¢³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤À¤È¤¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ñÌ£¤äÎ¹¹Ô¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤ä¤ê¤È¤ê¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢½÷À¤ÏÁê¼ê¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¤¿¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤è¤½2000Ëü±ß¤ÎÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
7·î¡¢½÷À¤¬°Å¹æ»ñ»º¤ò¸½¶â²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö½Ð¶â¤Î¤¿¤á¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿ÈÈºá¤Ë²ÃÃ´¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¸¡¾Ú¶â¤òÁ÷¶â¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÄ¨Ìò·º¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤¬Áê¼ê¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡Ö»ä¤â¤ª¶â¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤â¤ª¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡×¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë1050Ëü±ßÊ¬¤Î°Å¹æ»ñ»º¤òÁ÷¶â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Áê¼ê¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤êº¾µ½¤ÎÈï³²¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢SNS¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¡ÖSNS¾å¤Ç¤Î¤ª¶â¤ÎÏÃ¤Ïº¾µ½¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£