ÉÍÅÄ²í¸ù¡¡¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÃ£¤Î¼óÁê´±Å¡É½·ÉË¬Ìä¤Ë¡Ö²¿¤ò¤·¤Ë¡©¡×¡Ö¼óÁê¤Ï²¿¡©¤´°§»¢¡©¡×¡¡¥¸¥ã¥ó¥¯À¸ÊüÁ÷¤È»þ´ÖÈï¤ê¥Ü¥ä¤Ï¢È¯£÷
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬£±£³Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¸¥¸¥ã¥ó¥¯£Ó£Ð£Ï£Ò£Ô£Ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç³èÌö¤·¤¿¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¼óÁê´±Å¡¤Ç¤ÎÉ½·ÉË¬Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£³»þ´Ö¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈÊüÁ÷³«»Ï»þ¹ï¤ÈÆ±¤¸»þ´Ö¤ËÉ½·ÉË¬Ìä¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÀÆ»¡¦°¤Éô°ìÆó»°¤éÈÖÁÈ¤ËÀ¸½Ð±é¤¹¤ë¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬ËÁÆ¬¤«¤é½ÐÀÊ¤Ç¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¼óÁê´±Å¡¤ò¸«²¼¤í¤¹¾ì½ê¤«¤é¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¾è¤Ã¤¿¥Ð¥¹¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¹©É×¤·¡¢¥ê¥Ý¡¼¥È¡£ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¡ÊÈÖÁÈ¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤±¤É¤Ê¡¼¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°¤Éô¤é¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅþÃå¤·¡¢Ìµ»ö¤ËÀ¸½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¼óÁê´±Å¡¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡¢²¿¤ò¤·¡Ê¤Ë¡Ë¡Ä¡×¤ÈÁÇËÑ¤Ê¼ÁÌä¡£°¤Éô¤¬¡ÖËÍ¡¢ÂåÉ½¤Ç°§»¢¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¡Ä¤Ç¡¢¼óÁê¤Ï²¿¡©¤´°§»¢¤µ¤ì¤ë¤Î¡©¡×¡£°¤Éô¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡¢¤Ã¤ÆË«¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤é¤â¤¦¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¡ÊÈÖÁÈ¤È¡Ë»þ´Ö¡¢¤«¤Ö¤ë¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¤Ü¤ä¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£