ÂæÉ÷£·¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç£±£¶Æü¤ÎÂç°æ¶¥ÇÏ¤Ï³«ºÅ¼è¤ê¤ä¤á¡¡ÂåÂØ¶¥ÇÏ¤Ï£±£·Æü¤ËÌµ´ÑµÒ¤Ç³«ºÅ¡¡ÇÏ·ôÈ¯Çä¤ÏÅÅÏÃ¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¤ß
¡¡£Ô£Ã£ËÆÃÊÌ¶è¶¥ÇÏÁÈ¹ç¤Ï£±£µÆü¡¢ÂæÉ÷£·¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢£±£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Âç°æ¶¥ÇÏ£µÆüÌÜ¤ÏÆþ¾ì¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ÊÍè¾ì¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢³«ºÅ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¶¥ÇÏ¾ì¤Î³«ºÅ¼è¤ê»ß¤á¤Ï¡¢ÅÅµ¤·ÏÅý¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë£²£³Ç¯£±£²·î£µÆü°ÊÍè¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ÂåÂØ¶¥ÇÏ¤¬£±£·Æü¤ËÌµ´ÑµÒ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£½ÐÁöÅêÉ¼¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤Ï¹Ô¤ï¤º¡¢ÏÈ½ç¤äÈ¯Áö»þ¹ï¤Ê¤É¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¡£ÇÏ·ô¤ÎÈ¯Çä¤ÏÅÅÏÃ¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¤Î¤ß¤Ç¡¢Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤ä¾ì³°È¯Çä¤Ç¤ÎÈ¯Çä¡¦Ê§Ìá¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£