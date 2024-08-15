¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¤¬Âç¿Í¸þ¤±¡ÖÂç¿Í¤Ê¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¤â¤®¤¿¤Æ¤Ö¤É¤¦¡×È¯Çä¤Ø¡¡24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ëºñ½Á¤·¤¿¤Ö¤É¤¦²Ì½Á
¡¡ÀÖ¾ëÆý¶È¤¬15Æü¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ê¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¤â¤®¤¿¤Æ¤Ö¤É¤¦¡×¤ò20Æü¤«¤éÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ê¥Ã¥Á¤Ê°õ¾Ý¤Î¡ÖÂç¿Í¤Ê¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¤â¤®¤¿¤Æ¤Ö¤É¤¦¡×
¡¡¤Ö¤É¤¦¥¢¥¤¥¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤Ö¤É¤¦¤«¤É¹¤òÆþ¤ì¤¿¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¡£¼ý³Ï¤·¤Æ24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ëºñ½Á¤·¤¿¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤Ö¤É¤¦²Ì½Á¤Î¤ß¤ò33%»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ö¤É¤¦¤ÎË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï140±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ê¥Ã¥Á¤Ê°õ¾Ý¤Î¡ÖÂç¿Í¤Ê¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¤â¤®¤¿¤Æ¤Ö¤É¤¦¡×
¡¡¤Ö¤É¤¦¥¢¥¤¥¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤Ö¤É¤¦¤«¤É¹¤òÆþ¤ì¤¿¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¡£¼ý³Ï¤·¤Æ24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ëºñ½Á¤·¤¿¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤Ö¤É¤¦²Ì½Á¤Î¤ß¤ò33%»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ö¤É¤¦¤ÎË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï140±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£