ÅÔÊÂÉÒ»Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òJFL±º°Â¤¬¤ª½Ë¤¤¡ª ¸µFCÅìµþ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óFWÎÓÍÆÊ¿¤¬Ææ¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÇú¾ÐÍ¶¤¦
¥Ö¥ê¥ª¥Ù¥Ã¥«±º°Â¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢ÅÔÊÂÉÒ»Ë´ÆÆÄ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥±¡¼¥¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¡ÈÎò»Ë¤ÎÀ¸¤¾Ú¿Í¡ÉÅÔÊÂÉÒ»Ë¡£
ÅÔÊÂ¤Ï2014Ç¯¤Ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼(TD)½¢Ç¤¤Î¥Ö¥ê¥ª¥Ù¥Ã¥«±º°Â¤Ç¡¢19Ç¯¤«¤é¤Ï´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ê¡¢´ØÅì¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¤è¤êÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°(JFL)¤Ë¾º³Ê¡£JFL¾º³Ê1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤¤¤¤Ê¤ê2°Ì¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Ï½¢Ç¤6Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦Ä¹´üÀ¯¸¢¡£±º°Â¤Î¥ê¡¼¥°ºÆ³«¤¬18Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢ÅÔÊÂ¤Ï14Æü¤¬63ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¸å¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤é»Ø´ø´±¤Ø¤ª½Ë¤¤¤Î¥±¡¼¥¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
ÆÉÇä¥¯¥é¥Ö¤È¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àîºê(¸½¡§Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£)¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¡¢¥±¡¼¥¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢FCÅìµþU-18¤Î½Ð¿È¤ÇJ2¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ë½êÂ°Îò¤¬¤¢¤ëMFÆóÉÓÍã¡£
ÆóÉÓ¤«¤éÅÔÊÂ¤Î¼ê¤Ë¥±¡¼¥¤¬ÅÏ¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¸µFCÅìµþ¤ÎFWÎÓÍÆÊ¿¤¬ÇØ¸å¤«¤é¶á¤Å¤¡¢²¿¤ä¤é¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÆ°¤¡£µÛ¿å¥Ü¥È¥ë¤ò¼ê¤ËÆæ¤Î¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤Î½ËÊ¡¤ËÅÔÊÂ¤Ï¡Ö¥±¡¼¥¤òÌã¤Ã¤¿¤Î¤Ï6Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â¸·¤·¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖÍß¤·¤¤¤Î¤Ï¾¡Íø¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿³§¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È°§»¢¤·¤¿¡£
¢¡JFLÂè15Àá±ä´üÊ¬/ºÆ»î¹ç
2024Ç¯8·î18Æü(Æü) 16:00KO
¥Ö¥ê¥ª¥Ù¥Ã¥«±º°Â vs ¥¯¥ê¥¢¥½¥ó¿·½É
½ÅÊ¼±Ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÃæÂæÎ¦¾å¶¥µ»¾ì
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¡ÈÎò»Ë¤ÎÀ¸¤¾Ú¿Í¡ÉÅÔÊÂÉÒ»Ë¡£
ÅÔÊÂ¤Ï2014Ç¯¤Ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼(TD)½¢Ç¤¤Î¥Ö¥ê¥ª¥Ù¥Ã¥«±º°Â¤Ç¡¢19Ç¯¤«¤é¤Ï´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ê¡¢´ØÅì¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¤è¤êÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°(JFL)¤Ë¾º³Ê¡£JFL¾º³Ê1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤¤¤¤Ê¤ê2°Ì¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Ï½¢Ç¤6Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦Ä¹´üÀ¯¸¢¡£±º°Â¤Î¥ê¡¼¥°ºÆ³«¤¬18Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢ÅÔÊÂ¤Ï14Æü¤¬63ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¸å¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤é»Ø´ø´±¤Ø¤ª½Ë¤¤¤Î¥±¡¼¥¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
ÆóÉÓ¤«¤éÅÔÊÂ¤Î¼ê¤Ë¥±¡¼¥¤¬ÅÏ¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¸µFCÅìµþ¤ÎFWÎÓÍÆÊ¿¤¬ÇØ¸å¤«¤é¶á¤Å¤¡¢²¿¤ä¤é¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÆ°¤¡£µÛ¿å¥Ü¥È¥ë¤ò¼ê¤ËÆæ¤Î¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤Î½ËÊ¡¤ËÅÔÊÂ¤Ï¡Ö¥±¡¼¥¤òÌã¤Ã¤¿¤Î¤Ï6Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â¸·¤·¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖÍß¤·¤¤¤Î¤Ï¾¡Íø¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿³§¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È°§»¢¤·¤¿¡£
¢¡JFLÂè15Àá±ä´üÊ¬/ºÆ»î¹ç
2024Ç¯8·î18Æü(Æü) 16:00KO
¥Ö¥ê¥ª¥Ù¥Ã¥«±º°Â vs ¥¯¥ê¥¢¥½¥ó¿·½É
½ÅÊ¼±Ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÃæÂæÎ¦¾å¶¥µ»¾ì