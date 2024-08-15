¡ÖÍò¡×ÁêÍÕ²íµª¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ò»×¤¦º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¹ðÇò¤Ë²£»³Íµ¤·¤ó¤ß¤ê¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕÊ¹¤±¤¿¤À¤±¤ÇÀ¨¤¯Âç¤¤¤¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSUPER¡¡EIGHT¡×¤Î²£»³Íµ¡Ê43¡Ë¡¢¡ÖÍò¡×ÁêÍÕ²íµª¡Ê41¡Ë¤¬15Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦55¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æþ½ê»þ´ü¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸¤ÇÆ±´ü¤Î2¿Í¤Ï¡¢20Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡Ö¤¤ß¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤Þ¡¼·¯¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦´ÖÊÁ¡£¡Ö²£»³¥É¥é¥¤¥Ö¥¯¥é¥Ö²ÆµÙ¤ß²ÆìSP¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âç¿ÆÍ§¤ÎÁêÍÕ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ÎÀ¼¤ò´ð¤Ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÂçÄ´ºº¡£²Æ¤Î²Æì¤ò½ÄÃÇ¤·¤Ê¤¬¤éËþµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Î¹¤ÎºÇ¸å¡¢Í¼Æü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡ÖSUPER¡¡EIGHT¡×20¼þÇ¯¡¢¡ÖÍò¡×25¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¤Æ´¥ÇÕ¡£¥°¥ë¡¼¥×µÙ»ßÃæ¤Ç¡ÖÂÔ¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿ÁêÍÕ¡£20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö5¡ß20¡×¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç50¸ø±é´°Áö¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤è¡×¤È´¶¼Õ¤·¡ÖÍò¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¡×¤Èº£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡ÁêÍÕ¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢²£»³¤Ï¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕÊ¹¤±¤¿¤À¤±¤ÇÀ¨¤¯Âç¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÛÁü¤·¤ÆÂåÊÛ¤·¤¿¡£¼«¿È¤â¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤é¤´Ë«Èþ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤é´èÄ¥¤ì¤ë¡×¤Èº£¸å¤Î³èÆ°¤âÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤à¡£
¡¡¡ÖËèÆü¤Î¤³¤È¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä¼ê¤òÈ´¤«¤º¤Ë¡ÄÁ´¤Æ¡¢Á´¤Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯ÁêÍÕ¤Ë¡Ö¤Þ¤¿5Ç¯¸å¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¥í¥±¤Ç¤¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£