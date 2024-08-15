¿ÌÅÙ6¼å¤ÎÃÏ¿Ì¤«¤é1½µ´Ö ÊÄº¿¤Î³¤¿åÍá¾ì¤¬±Ä¶ÈºÆ³« µÜºê¡¦ÆüÆî»Ô
¡¡¿ÌÅÙ6¼å¤ÎÃÏ¿Ì¤«¤é1½µ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿µÜºê¸©ÆüÆî»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³¤¿åÍá¾ì¤¬15Æü¡¢ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÆî»Ô¤ÎÂçÆ²ÄÅ³¤¿åÍá¾ì¤Ê¤É»ÔÆâ3¥«½ê¤Î³¤¿åÍá¾ì¤Ï8Æü¤ÎÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤ÇÊÄº¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢15Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¤«¤é±Ä¶È¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³¤¿åÍá¾ì¤Ç¤Ï°ì»þÈòÆñ½ê¤Þ¤Ç¤Î·ÐÏ©¿Þ¤Î´ÇÈÄ¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤·¡¢Í·±Ë¥¨¥ê¥¢¤òÄÌ¾ï¤è¤êÀõÀ¥¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤Ê¤É¤ÎÈ¯Îá»þ¤Ë¤Ï¡¢ÀÖÇò¤Î´ú¤ä¥µ¥¤¥ì¥ó¤Ê¤É¤ÇÈòÆñ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤òÁáµÞ¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë