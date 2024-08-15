ÌÚ¸¶ËÉ±ÒÁê¤é¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¡¡´ßÅÄ¼óÁê¤ÏÂåÍý¿ÍÄÌ¤¸¶Ì¶úÎÁÊôÇ¼
½ªÀï¤ÎÆü¤Î15Æü¡¢Åìµþ¡¦¶åÃÊ¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¤ÏÌÚ¸¶ËÉ±ÒÁê¤é¤¬»²ÇÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤Ï»²ÇÒ¤»¤º¡¢ÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¶Ì¶úÎÁ¤òÇ¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¤Ï´ßÅÄÆâ³Õ¤Î³ÕÎ½¤Ç¤Ï¡¢ÌÚ¸¶ËÉ±ÒÁê¡¢¹â»Ô·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡¢¿·Æ£·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤Î3¿Í¤¬»²ÇÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚ¸¶ËÉ±ÒÁê¡ÖÂº¤¤Ì¿¤òµ¾À·¤Ë¤µ¤ì¤¿³§ÍÍÊý¤Ë°¥Åé¤ÎÀ¿¤ò¤µ¤µ¤²¡¢Âº¿ò¤ÎÇ°¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
ÌÚ¸¶Âç¿Ã¤È¹â»ÔÂç¿Ã¤Ï¶¡¤¨Êª¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤ë¶Ì¶úÎÁ¤ò»äÈñ¤ÇÇ¼¤á¡¢¿·Æ£Âç¿Ã¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤Ï»²ÇÒ¤»¤º¡¢ÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶Ì¶úÎÁ¤ò»äÈñ¤ÇÇ¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Ý¥¹¥È´ßÅÄ¡×¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤ë¾®Àô¸µ´Ä¶Áê¤ä¾®ÎÓÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤â»²ÇÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Î²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ª¤è¤½80¿Í¤¬½¸ÃÄ¤Ç»²ÇÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£