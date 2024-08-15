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iPhone 16 blue unboxing will be like this? pic.twitter.com/8ezvBuph51- Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 14, 2024
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Source: X
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