¤Û¤ó¤³¤ó¡¡ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÖÆÃ¹¶»ñÎÁ´Û¹Ô¤¤¿¤¤¡×È¯¸À¤ò¾Î»¿¡Ö¤è¤¯¤¾¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Û¤ó¤³¤ó¤¬£±£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÂîµå½÷»Ò¤Ç³èÌö¤·¤¿ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤Î¤È¤¢¤ëÈ¯¸À¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡ÁáÅÄ¤ÏÂîµå½÷»ÒÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£µ¢¹ñ¸å¤ÏÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤Ë±þ¤¸¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤Ï¡ÊÊ¡²¬¤Î¡Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡£¤¢¤È¤Ï¼¯»ùÅç¤ÎÆÃ¹¶»ñÎÁ´Û¡ÊÃÎÍ÷ÆÃ¹¶Ê¿ÏÂ²ñ´Û¡Ë¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Âîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Û¤ó¤³¤ó¤Ï¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ï¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤Ç¤¹¤ï¡£¤è¤¯¤¾¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤ì¸«¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤¦¡¼¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡ÊÓ¹¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ë¡×¤ÈÂçÀä»¿¤À¡£
¡Ö¼å´§£²£´ºÐ¤Ç¤¹¤è¡£Èà½÷¤è¤ê¤â¼ã¤¤Ì¿¤¬¡Ê²áµî¤Ë¡Ë»¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¡£¤½¤Îµ¾À·¤Î¾å¤Ë²¶¤é¤ÏÀ¸¤«¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤«¤é¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö£¸·î£±£µÆü¡Ê¤Î½ªÀïµÇ°Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸À¤¤¤Ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¡£ÀïÁè¤Ê¤ó¤Æ¤·¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤«¤Ê¡£¤³¤¦¤¤¤¦¼ã¼Ô¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡Ê¤¤¤¤¡Ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£