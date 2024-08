【ツーポイントミュージアム】発売日・価格:未定CEROレーティング:審査予定プレイ人数:1人

セガは、Two Point Studiosが手掛けるシミュレーションゲーム「ツーポイントミュージアム」を、プレイステーション 5、Xbox Series X|S、Steam向けに発売することを発表した。発売日や価格は未定。

本作は、「ツーポイント」シリーズの完全新作となる、博物館を舞台とした経営シミュレーションゲーム。プレーヤーは博物館の運営を任された駆け出しの学芸員として、展示品の収集や館内ツアーの企画などを行ない、オリジナリティ溢れる博物館を運営することができる。ゲーム内容を紹介するアナウンストレーラーも公開された。

「ツーポイントミュージアム」について

ヘンテコ展示物を集めよう

【ツーポイントミュージアム Official Announce Trailer】

デザインから管理まで、博物館運営のすべてが学芸員であるプレーヤーの手に委ねられる。ほぼ素人を寄せ集めた探索チームを危険な冒険に派遣し、希少で保存状態の良い文化財を見つけよう。集めた展示物は博物館に自由に設置することができる。

探索のルートを開拓していくと、新たな発掘地がアンロックされていくため、探検の思い出を旅日記に記録し、シールブックを完成させよう。

万全なセキュリティシステムを築き、来館者になりすました泥棒や展示物を壊す子供など、あらゆる危険から大切な展示物を守ることも学芸員の仕事だ。もちろん、人喰い花のお世話も忘れてはいけない。

ミュージアムを自分だけのデザインに

「ツーポイントミュージアム」では、博物館のレイアウトを自分流にデザインすることができる。テーマ別にエリアを分け、来館者を多くの展示物へ誘導しよう。

展示室の壁を塗り替え、カーペットを敷き、太古の植物や氷漬けのミイラ、恐竜の全身骨格化石など展示品を自由に配置し、唯一無二の博物館を作り上げることができる。

また、個性的な展示物を楽しんでもらうために、アレンジを加えたツアールートを設定し、ガイドに来館者を案内してもらうことも可能。ツアーの評価が良ければ、来館者から多くの寄付金が集まる。トイレやギフトショップを設置して、来館者の満足度を上げることも重要となる。

最高のエンタテインメントを提供

舞台となるツーポイント州には、多種多様な興味をもつ住民がいる。恐竜、植物、果ては幽霊マニアまで……。彼らを満足させるためには、各々の嗜好にあった展示物を用意しなくてはならない。期待を上回るような博物館を作り上げて滞在時間を延ばし、寄付金を増やして博物館の評価を高めよう。

※画面は開発中のものです。