¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÃæµþÂçÃæµþ¤¬»Ë¾å½é¤Î²Æ£¸£°¾¡¤Ê¤é¤º¡¡¹â¶¶´ÆÆÄ¡Ö¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²ù¤·¤¤¡×
¡¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÂè£¹Æü¡Ê£±£µÆü¡ËÂè£±»î¹ç¤Ç£·Ç¯¤Ö¤ê£²£¹ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤ÎÃæµþÂçÃæµþ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê£·ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤È¤ÎÀÜÀï¤ÎËö¡¢£³¡½£´¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢»Ë¾å½é¤Î²ÆÄÌ»»£¸£°¾¡¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£³²óÆó»à»°ÎÝ¤Ç£²ÈÖ¡¦²¬Éô¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¡££´²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î£´ÈÖ¡¦¿ù±º¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬Ãæ·ø¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÊ¡ÅÄ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¤Æ£²ÅÀÌÜ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÃæ°æ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï£µ²ó¤Þ¤Ç£´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥È¯¿Ê¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤ËËâ¤Î£¶²ó¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤Î¸å¡¢°ì»àÆóÎÝ¤«¤é¾åÀî¾²¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÆó¥´¥í¤Î´Ö¤ËÆ±ÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢Æó»à»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç£¹ÈÖ¡¦º£Â¼¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹²ó¤Ï£³ÈÖ¼ê¡¦µÜÆâ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬ÀèÆ¬¤Î£²ÈÖ¡¦ÆþÍèÅÄ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ë±¦±Û¤¨¥½¥í¤ò¸¥¾å¡£ÃæµþÂçÃæµþÂÇÀþ¤Ï¤½¤ÎÎ¢¤Ë£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢È¿·â¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢ÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¹â¶¶¸»°ìÏº´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¡¢£¹²ó¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤ë»Ñ¤Ë¡¢°¦ÃÎ¸©Âç²ñ¤«¤é²¿ÅÙ¤âµÕÅ¾¤È¤«Ç´¤ê¶¯¤¤»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÂ÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¼³Ý¤±¤È¤«¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£
¡¡½éÀï¤Ç»Ë¾å½é¤Î²ÆÄÌ»»£±£°£°»î¹ç¤òÃ£À®¡£ÀáÌÜ¤Î²Æ£¸£°¾¡¤Ë¤â²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÅÁÅý¹»¤ÎÃæµþÂçÃæµþ¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö£³Ç¯À¸¤òÃæ¿´¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¾¤Î¿ù±º¤Ï¡Ö£²Ç¯À¸¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬ÍèÇ¯¤Ï¶¯¤¤Ãæµþ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸åÇÚ¤Ë¸þ¤±¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£