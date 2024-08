マルチプレイヤーゲームプレイトレーラー公開！GSE「Warhammer 40,000: Space Marine 2」

GSEは、待望のサードパーソンアクションゲーム《Warhammer 40,000: Space Marine 2》Gold Editionを2024年9月5日・通常版を9月9日にリリースします。

GSE「Warhammer 40,000: Space Marine 2」

【製品情報】

■タイトル :《Warhammer 40,000: Space Marine 2》

■対応機種 :PlayStation(R)5

■発売日 :2024年9月9日(月曜日)

■価格 :通常版 9,980円(税込) Gold Edition版 14,280円(税込)

■ジャンル :ダークゴシックSFアクション

■プレイ人数 :オフライン 1人,オンライン 1-3人,最大12人

■表示対応言語 :英語、ロシア語、ドイツ語、スペイン語(EU)、

スペイン語(ラテンアメリカ)、イタリア語、フランス語、

ポルトガル語(ブラジル)、ポーランド語、チェコ語、

ウクライナ語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、

韓国語、日本語、タイ語

■対応ボイス :英語、日本語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、

中国語(北京語)、スペイン語(EU)

■グローバル発売元:Focus Entertainment

■日本発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :Saber Interactive

■CERO :Z

GSEは、待望のサードパーソンアクションゲーム《Warhammer 40,000: Space Marine 2》Gold Editionを2024年9月5日・通常版を9月9日にリリース。

発売を1ヶ月後に控え、新トレーラーとして「7分間のマルチプレイヤーゲームプレイトレーラー」を初公開します。

このトレーラーでは、2024年5月のWarhammer Skulls Festivalで公開されて以来初めて、ゲームのオペレーション(PvE)モードとエターナルウォー(PvP)モードのアクションが紹介されています。

《Warhammer 40,000: Space Marine 2》は、PlayStation 5で2024年9月9日に発売され、Gold Editionを予約購入すると、2024年9月5日からプレイ可能になります。

マルチプレイヤーゲームプレイトレーラー:



【友達と一緒に、あるいは敵として戦おう!】

オペレーション(PvE)モードでもエターナルウォー(PvP)モードでも、6つのプレイアブルクラス(タクティカル、アサルト、バンガード、ブルワーク、スナイパー、ヘビー)から1つを選び、アーマリーデータとレクイジションポイントを獲得して、スペースマリーンの外見に費やそう。

ゲームに用意された多数のチャプタープリセットをアンロックするか、アーマーや武器スキンなどのコスメティックアイテムを組み合わせて自分だけのチャプターを作ることができる!プレイすればするほど、より多くのコスメを獲得できる!

【無料アップデートでミッション、敵、武器が続々登場】

2024年9月9日のリリースに続き、「スペースマリーン2」のプレイヤーは、定期的な無料アップデートを通じて、新たな「作戦」ミッション、PvPマップ、新たな敵、新たな武器を入手することができます。

この無料コンテンツに加え、シーズンパス所有者には、Warhammer 40,000ユニバースの多くのファンに愛されている派閥を祝う季節ごとのテーマ別DLCを通じて、追加コスメティックとチャプター紋章が付与されます。

#戦火の呼び声に耳を傾けろ

#そこは戦争でしかない

《Warhammer 40,000: Space Marine 2》 Gold Edition版

価格:14,280円(税込)

[アイテム詳細]

■ゲームソフト

■限定アートコレクションスチールブック(スチールケース)

■シーズンパス:新のチャプターチャンピオン、武器・防具のスキンをアンロック

■ライフタイム特典:ウルトラマリーンをイメージしたボルトライフル、チェーンソード、クルス・タルミナトゥス・ポールドロンのスキンセット

■2024年9月8日までの予約注文を含む。

■早期アンロックは発売日の4日前までとなります。

プラットフォームおよび配信日は変更される場合があります。

停電や時差の影響により、プレイ時間が異なる場合があります。

インターネット接続が必要です。

■在庫がなくなり次第販売終了になります。

《Warhammer 40,000: Space Marine 2》 通常版

価格:9,980円(税込)

[アイテム詳細]

■ゲームソフト

■ライフタイム特典:ウルトラマリーンをイメージしたボルトライフル、チェーンソード、クルス・タルミナトゥス・ポールドロンのスキンセット

【Game Source Entertainmentについて】

Game Source Entertainmentは、香港を拠点にしたアジア圏の発売元と流通商社です。

これまでPlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox One及び前世代のコンソールプラットフォームで100タイトル以上、中国語に翻訳したパッケージソフトの流通を行ってきました。

■権利表記: Warhammer 40,000: Space Marine 2 (C) Games Workshop Limited 2024. Space Marine, the Space Marine logo, GW, Games Workshop, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40,000, 40,000, the ‘Aquila’ Double-headed Eagle logo, and all associated logos, illustrations, images, names, creatures, races, vehicles, locations, weapons, characters, and the distinctive likeness thereof, are either (R) or TM, and/or (C) Games Workshop Limited, variably registered around the world, and used under licence. Focus Entertainment and its logos are trademarks, registered or not, of Focus Entertainment. Saber Interactive and its logos are trademarks, registered or not, of Saber Interactive. All rights reserved to their respective owners. Licensed to and published by Game Source Entertainment in Japan.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post マルチプレイヤーゲームプレイトレーラー公開!GSE「Warhammer 40,000: Space Marine 2」 appeared first on Dtimes.