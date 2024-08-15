ÍÙ¤ê²Î¤¦³Ú¶Ê¡ªBOCCHI¡£¡ØÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤YO!!¡Ù
BOCCHI¡£¤¬2023Ç¯10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ØÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤YO!!¡Ù¤Ï¡¢¹â¹»Ìîµå¤Î±þ±ç¤ÇÍÌ¾¤Ê¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤ò²Î»ì¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢²Î¾§Ãæ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤È¤È¤â¤ËÍÙ¤ê²Î¤¦³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
BOCCHI¡£¡ØÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤YO!!¡Ù
BOCCHI¡£¤¬2023Ç¯10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ØÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤YO!!¡Ù¤Ï¡¢¹â¹»Ìîµå¤Î±þ±ç¤ÇÍÌ¾¤Ê¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤ò²Î»ì¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢²Î¾§Ãæ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤È¤È¤â¤ËÍÙ¤ê²Î¤¦³Ú¶Ê¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¤â¥Ö¥é¥¹¥Ð¥ó¥É¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡ØÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤YO!!¡Ù¤¬¡¢8·î9Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇUSEN A-26ch¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¥¤ÊüÁ÷Ãæ¡£
¡ØUSEN ¿ä¤·³è¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤Ç¡¢¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤YO!!¡×¤Î±þ±ç¤ò¤·¡¢¥é¥¤¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¥¤´ü´Ö¸å¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡üNew Single¡¡7·î31Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª
¡Ö¥í¥³¥â¥³¥¹¥«¥¤¡×²Á³Ê 1,200±ß(ÀÇ¹þ)
Amazon¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÂ¾¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÆÂç¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¡¦8·î10Æü¡¡¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAY Æî´Û1F ¤«¤¤¤À¤ó¹¾ì
¡¦8·î17Æü¡¡¥¹¥Æ¥é¥¿¥¦¥óÂçµÜ
¡¦8·î18Æü¡¡¼®Î±¥·¥ª¥µ¥¤¥È
¡¦8·î23Æü¡¡TSUTAYA-EBISUBASHI
¡¦8·î24Æü¡¡¥è¥É¥Ð¥·ÇßÅÄ
¡¦8·î25Æü¡¡¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥¯Ì¾¸Å²°
¡üBOCCHI¡£
ÅìÌ¾ºå3ÅÔ»Ô¥Ä¥¢¡¼2024
¡¦8·î31Æü(ÅÚ)¡ÚÂçºå¡Û
»þ´Ö¡§³«¾ì12:00¡¿³«±é12:30
¾ì½ê¡§¿´ºØ¶¶VARON
¡¦9·î7Æü(ÅÚ)¡ÚÌ¾¸Å²°¡Û
»þ´Ö¡§³«¾ì17:30/³«±é18:00
¾ì½ê¡§RAD HALL
¡¦9·î9Æü(·î)¡ÚÅìµþ¡Û
»þ´Ö¡§³«¾ì18:15/³«±é19:00
¾ì½ê¡§Spotify O-WEST
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÍÙ¤ê²Î¤¦³Ú¶Ê¡ªBOCCHI¡£¡ØÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤YO!!¡Ù appeared first on Dtimes.