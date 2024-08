ÍÙ¤ê²Î¤¦³Ú¶Ê¡ªBOCCHI¡£¡ØÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬Â­¤ê¤Ê¤¤YO!!¡Ù

BOCCHI。が2023年10月にリリースした『盛り上がりが足りないYO!!』は、高校野球の応援で有名な「盛り上がりが足りない」を歌詞に盛り込み、歌唱中にオリジナルグッズのメガホンとともに踊り歌う楽曲です。

BOCCHI。『盛り上がりが足りないYO!!』

サウンドもブラスバンドで演奏しているようなアレンジが加えられています。

そんな『盛り上がりが足りないYO!!』が、8月9日までの期間限定でUSEN A-26chでパワープレイ放送中。

『USEN 推し活リクエスト』で、「盛り上がりが足りないYO!!」の応援をし、ラインクインするとパワープレイ期間後も放送されます。

●New Single 7月31日リリース!

「ロコモコスカイ」価格 1,200円(税込)

Amazon、タワーレコードの他、リリースイベントにて大好評発売中!

・8月10日 ららぽーとTOKYO-BAY 南館1F かいだん広場

・8月17日 ステラタウン大宮

・8月18日 汐留シオサイト

・8月23日 TSUTAYA-EBISUBASHI

・8月24日 ヨドバシ梅田

・8月25日 エアポートウォーク名古屋

●BOCCHI。

東名阪3都市ツアー2024

・8月31日(土)【大阪】

時間:開場12:00/開演12:30

場所:心斎橋VARON

・9月7日(土)【名古屋】

時間:開場17:30/開演18:00

場所:RAD HALL

・9月9日(月)【東京】

時間:開場18:15/開演19:00

場所:Spotify O-WEST

