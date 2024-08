『ESTETICa BELLEZZa』で紹介！林技研「PREMIUMイヌトウキ」

サプリメントの研究・開発、美容・健康サロン運営の林技研開発のサプリメント「PREMIUMイヌトウキ」がエステ業界誌『ESTETICa BELLEZZa』No.246(8月15日発行号)の<今月の注目アイテム>として取り上げられました。

林技研「PREMIUMイヌトウキ」

サプリメントの研究・開発、美容・健康サロン運営の林技研開発のサプリメント「PREMIUMイヌトウキ」がエステ業界誌『ESTETICa BELLEZZa』No.246(8月15日発行号)の<今月の注目アイテム>として取り上げられました。

■エステサロンの売上をバックアップするサプリメントとして注目

「PREMIUMイヌトウキ」は、林技研代表 林 基の闘病をきっかけに約10年をかけて研究・開発したサプリメントです。

林氏運営のサロンでは、多くの利用者が飲んでおり、施術の結果が良好と好評を得ています。

サロンでの施術に定評がある、という点が注目され、エステ業界誌『ESTETICa BELLEZZa』に取り上げられました。

誌面では、開発秘話やサプリメントの主成分であり製品名でもある絶滅危惧種II類の植物「イヌトウキ」の生育方法や希少性について、またダイエットを中心に「PREMIUMイヌトウキ」の情報も広く発信しているYouTubeも紹介されました。

■医学団体や学会での論文展示が実績の証

「PREMIUMイヌトウキ」は、サロンでの施術効果の結果が認められ、実績の証として<医学団体日本成人病予防協会>の推奨品に認定され、また第29回<日本未病学会学術総会>では論文とともに展示されました。

■エステサロンでの売上アップが見込める?!

施術結果に定評があり、医学団体でも認定されている「PREMIUMイヌトウキ」をサロンで活用することで施術の効果がアップし利用者からの満足度も上がり、売上も見込め、エステサロン経営の賛助となり得る可能性を秘めています。

詳しくは、エステ業界誌『ESTETICa BELLEZZa』No.246(8月15日発行号)にて確認してください。

