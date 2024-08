ÄùÀÚÁ°ºÇ¸å¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¡ª¾¾²¼À¯·Ð½Î¡Ö2025Ç¯4·îÆþ½Î¡×¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¼õÉÕ

松下政経塾では2025年4月入塾の第46期生を募集中です。

松下政経塾「2025年4月入塾」エントリー受付

◆開催日時

2024年8月23日(金) 19:00〜20:00

◆開催場所

オンライン Zoom

◆参加費

無料

◆プログラム

・松下政経塾概要説明

・塾生による説明・発表

〜現役塾生

・質疑応答

※プログラムは一部変更する可能性もあります。

松下政経塾では2025年4月入塾の第46期生を募集中。

募集要項・エントリー:

募集要項

松下政経塾や塾生の活動をより一層知っていただくために、オンライン説明会を開催します。

松下政経塾の概要説明、現役塾生による研修・研究・塾生生活等々についての説明と質疑応答が行われます。

第46期生エントリー締切前の最後のオンライン説明会になります。

*エントリー締切 8月29日(木)

◆発表者

発表塾生紹介

渡邊真太朗(43期生)

栃木県那須烏山市出身。

学習院大学経済学部卒業。

足利銀行勤務を経て、栃木県知事後援会事務所入所。

人口減少が進む都市部と地方の格差是正や地方創生の必要性を強く感じ、東京一極集中の解決と首都機能等移転を含めた地方分散社会の実現を目指すため入塾。

落合拓磨(44期生)

山形県天童市出身。

京都大学大学院法学研究科修士課程修了。

東日本大震災を契機に、東京と地方、太平洋側と日本海側の地域間格差に疑問を抱く。

出身地にかかわらず進学や就労の機会均等が保障された国土づくりと、日本海側地域の連繋強化の実現を目指し入塾。

■2025年4月入塾生(第46期生)募集

【詳細・エントリー】

募集期間:2024年6月3日(月)〜8月29日(木)まで

募集要項を確認してください。

