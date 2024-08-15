「ボトムズ」よりスコープドッグがデフォルメサイズでプラモ化！ パラシュートザックとラウンドムーバーの2種で登場通常のグリーンとメルキア軍カラーで展開
【チョイプラ スコープドッグ パラシュートザック装備型 / メルキア軍カラー】
10月 発売予定
価格：各2,200円
【チョイプラ スコープドッグ ラウンドムーバー装備型 宇宙戦仕様 / メルキア軍カラー】
11月 発売予定
価格：各2,200円
(C) SUNRISE
10月 発売予定
価格：各2,200円
【チョイプラ スコープドッグ ラウンドムーバー装備型 宇宙戦仕様 / メルキア軍カラー】
11月 発売予定
価格：各2,200円
エムアイモルデのプラスチックモデルブランド「cavico（キャビコ）」は、プラモデル「チョイプラ スコープドッグ パラシュートザック装備型 / メルキア軍カラー」と「チョイプラ スコープドッグ ラウンドムーバー装備型 宇宙戦仕様 / メルキア軍カラー」をそれぞれ10月と11月に発売する。価格は各2,200円。
本製品は、アニメ「ボトムズ」よりスコープドッグのパラシュートザック装備とラウンドムーバー装備の2種類を、全高約45mmのデフォルメサイズでプラモデル化したもの。通常のグリーンカラーとメルキア軍カラーの2種類で展開する。
両製品ともに豊富なオプション武装とディスプレイベースが付属し、ポージングなどを楽しむことができる。
「チョイプラ スコープドッグ パラシュートザック装備型」仕様：組立式インジェクションプラキット スケール：ノンスケール サイズ：全高 約45mm（頭頂高） 素材：PS
「チョイプラ スコープドッグ パラシュートザック装備型 メルキア軍カラー」仕様：組立式インジェクションプラキット スケール：ノンスケール サイズ：全高 約45mm（頭頂高） 素材：PS
「チョイプラ スコープドッグ ラウンドムーバー装備型 宇宙戦仕様」仕様：組立式インジェクションプラキット スケール：ノンスケール サイズ：全高 約45mm（頭頂高） 素材：PS
「チョイプラ スコープドッグ ラウンドムーバー装備型 メルキア軍カラー」仕様：組立式インジェクションプラキット スケール：ノンスケール サイズ：全高 約45mm（頭頂高） 素材：PS
(C) SUNRISE
※画像の完成品は、組み立て・塗装済みのサンプルです。