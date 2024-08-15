¥¹¥Ð¥ë¤¬¿··¿¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡ÈSUV¡É¡×¸ø³«¡ª ¾åÉÊ¥Ö¥ë¡¼¤¬Ä¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥¢¥ó¥À¡¼620Ëü±ß¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°XT¡×¹ë¤ËÅÐ¾ì
¥¹¥Ð¥ë¡Ö¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯AWD¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°XT¡×¤È¤Ï
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Ë¡¿Í¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿··¿¡Ö¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯AWD¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°XT¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¤¬ÆüËÜ¤ò»Ï¤áËÌÊÆ¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ËÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤¹¤ëD¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥¹¥Ð¥ë¿··¿¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡ÉSUV¡É¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê22Ëç¡Ë
¡¡1994Ç¯¤Ë¥«¥Ê¥À¤ò¤Õ¤¯¤àËÌÊÆ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤±¤Ë¤Ï1995Ç¯8·î¤«¤é¡Ö¥ì¥¬¥·¥£¡¦¥°¥é¥ó¥É¥ï¥´¥ó¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é5ÅÙ¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò½Å¤Í¤Æ¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë6ÂåÌÜ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ò¤Õ¤¯¤à¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤â¡¢¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯AWD¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°XT¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤È¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4870mm¡ßÁ´Éý1875mm¡ßÁ´¹â1670mm¡£¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËCVT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¸ÂÄê¿§¤È¤Ê¤ë¥¬¥¤¥¶¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Î°ì¿§¤Î¤ß¡£²Á³Ê¤Ï6Ëü3259¹ë¥É¥ë¡ÊÌó614Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤Î9·î¤ËÇ¼¼Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£