ユニクロは、アーティスト・長場雄がディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ作品から映画のシーンを厳選し描き下ろした特別なコレクション「マジックフォー オール ウィズ 長場雄」を8月16日(金)より発売する。「マジック フォー オール(MAGIC FOR ALL)」は、2015年に開始された、ユニクロが服を通じて世界中の人々に夢と驚きをお届けするプロジェクト。ディズニーの 「夢と魔法の世界」 、マーベルの「アクション」、スター・ウォーズの 「冒険」 、ピクサーの 「創造性」 、そしてユニクロの 「LifeWear」 を融合させ、世界各地で独自のイベントやワクワクするような体験を提供している。

今回発売となる「マジックフォー オール ウィズ 長場雄」は、アパレルブランドへのデザインワーク提供や広告、装丁画、挿画、パッケージデザインなど幅広く活動するアーティスト、長場雄が手掛けたコレクションだ。人物の特徴を捉えて描き出されるシンプルな線画が特徴的な長場雄が、“愛と絆” をテーマにディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ作品の中からシーンを選び、特別に描き下ろした。長場自身が子どもの時に観たスター・ウォーズや、父となって子どもと一緒に観たピクサー作品など、自身の経験も色濃く反映されている。商品展開はTシャツ(WOMEN・MEN〈各4柄〉)、スウェットプルパーカ(WOMEN〈4柄〉)、スウェットシャツ(MEN〈3柄〉・KIDS〈4柄〉)、ソックス(MEN〈4柄〉)。ディズニーからはミッキーマウスやくまのプーさん人気のキャラクターに加えて映画『ベイマックス』などが登場、ピクサーからは映画『トイ・ストーリー3』、マーベルからは映画『アベンジャーズ』や映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』、スター・ウォーズからは映画『スター・ウォーズ 帝国の逆襲』と、いずれもひと目見れば映画を観たときの体験が甦るようなあたたかさに満ちたイラストが描かれている。ユニクロ全店およびオンラインストアにて販売。(C)Disney(C)Disney/Pixar(C) MARVEL(C) & TM Lucasfilm Ltd.(C)Disney Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.