Èà´ß²Ö¤¬ºé¤Íð¤ì¤ë²ÎÉñ´ìºÂ¡ØÈ¬·îÇ¼ÎÃ²ÎÉñ´ì¡ÙÂè»°Éô¡¡µþ¶Ë²ÆÉ§¡ß¹¬»ÍÏº¡ß´ª¶åÏº¡ß¼·Ç·½õ¡Ø¸Ñ²Ö¡Ù´Ñ·à¥ì¥Ýー¥È
µþ¶Ë²ÆÉ§¤¬²ÎÉñ´ì¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡Ø¸Ñ²Ö¡Ê¤¤Ä¤Í¤Ð¤Ê¡Ë ÍÕÉÔ¸«Ì½ÉÜÏ©¹Ô¡Ê¤Ï¤â¤ß¤º¤Ë¤¢¤Î¤è¤Î¤ß¤Á¤æ¤¡Ë¡Ù¤¬¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¡ØÈ¬·îÇ¼ÎÃ²ÎÉñ´ì¡Ù¤ÎÂè»°Éô¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±é½Ð¡¦ÊäÄÖ¤Ïº£°æËÌÐ¡£Øá¤ÊªÍî¤È¤·¤ÎÃæã¸»û½§ã·¤Ë¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡¢¾å·î´ÆÊª¤ËÃæÂ¼´ª¶åÏº¡¢ÇëÇ·²ð¤È¾å·î²È±ü½÷Ãæ¤Î¤ªÍÕ¤ÎÆóÌò¤ÇÃæÂ¼¼·Ç·½õ¡£ÆüÄø¤Ï8·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡£Âè»°Éô¤ò¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
ÀÖ»Ò¤Îµã¤À¼¡¢Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê
ÛÑ¤Î²»¤È¤È¤â¤ËµÒÀÊ¤Î¤¢¤«¤ê¤¬Íî¤È¤µ¤ì¡¢°Ç¤ÎÃæ¤òÄê¼°Ëë¤ò³«¤±¤ë²»¤¬¥¶ー¥Ã¤Ã¤È¤è¤®¤ë¡£¤½¤³¤ËÀÖ¤óË·¤Îµã¤À¼¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Êª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ï¿®ÅÄ²È¤ÎºÂÉß¡£¿®ÅÄ²È¤Ï¿À¿¦¤ò²È¶È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£ÉñÂæ¾å¼ê¤Î¾²¤Î´Ö¤Ë¤Ï¸ÞçêÀ±¤Î³Ý¤±¼´¡£²°Éß¤ÏÁû¤¬¤·¤¯¡¢¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì¶õµ¤¡£ÀÖ¤óË·¤ÎÊì¡¦ÈþÅß¡Ê»ÔÀî¾Ð»°Ïº¡Ë¤Ï²æ¤¬»Ò¤ò²¼ÃË¡Ê¾¾ËÜ¶Ó¸ã¡Ë¤ËÂ÷¤·¤ÆÆ¨¤¬¤¹¤È¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯Ê¤ÌÌ¤ÎÃË¤¿¤Á¤¬²¡¤·Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é25Ç¯¤Î»þ¤¬·Ð¤Á¡¢¤¢¤ëÍ©ÎîÁûÆ°¤¬¤ª¤³¤ë¡£¡È¤æ¤¦¤ì¤¤¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡É ¤È¹Í¤¨¤ëÃæã¸»û¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¤½¤Î²ò·è¤Î°ÍÍê¤¬¤¯¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¸Ñ²Ö¤È¤Ï¡¢ÒØ¼ìº»²Ú¡¢Èà´ß²Ö¤Î¤³¤È¡£»à¿Í²Ö¡¢Êè²Ö¡¢¼Ø²Ö¡¢²Ð»ö²Ö¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÊÌÌ¾¤ò»ý¤Ä¡£¤É¤ì¤âÉÔ²º¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤éÈà´ß²Ö¤Ë¿´Äì¶²ÉÝ¤ò¼¨¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Ë°ìÎØÈà´ß²Ö¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Ä¤é¤ì¤Æ¥Ó¥¯¤Ã¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
²ÎÉñ´ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµþ¶ËºîÉÊ
¡Ø¸Ñ²Ö¡Ù¤Ï²ÎÉñ´ì¸ø±é¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢7·î¤Ë¡¢Æ±Ì¾¤Î¾®Àâ¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÉ½»æ¤Ï¹õÃÏ¤ËÀÖ¤¤Âê»ú¡¢¤½¤·¤ÆÀÖ¤¤²Ö¡£¤¢¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÁõÃú¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÉñÂæÈþ½Ñ¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°Ç¤ÎÃæ¡¢°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ëÌµ¿ô¤ÎÈà´ß²Ö¤ÏÂ©¤ò¤Î¤àÈþ¤·¤µ¡£¤³¤ì¤òÇØ·Ê¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃË¤¬½Ð²ñ¤¦¡£¤Ò¤È¤ê¤Ï¼¿¹õ¤òÅ»¤Ã¤¿ÃË¡Ê¹¬»ÍÏº¡Ë¡£È¾¶ß¤ÎÈì¿§¤Ë¡¢Æâ¤ËÈë¤á¤¿Ç®¤òÁÛÁü¤¹¤ë¡£¸ÑÌÌ¤ÎÃË¡Ê¼·Ç·½õ¡Ë¤Ï¡¢Î©¤Á»Ñ¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÎä¤¿¤¤¿§µ¤¤¬Éº¤¦¡£¾®Âµ¤Î¿þ¤Ë¤ÏÈà´ß²Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤â»à¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤½¤³¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤ëÈþ¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
Âè»°Éô¡Ø¸Ñ²Ö ÍÕÉÔ¸«Ì½ÉÜÏ©¹Ô¡ÙÃæã¸»û½§ã·=¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº ¡¿(C)¾¾ÃÝ
¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂæ»ì¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ï¡¢¾®Àâ¤Î¥Úー¥¸¤ò³«¤¤¤¿»þ¤ËÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë·Ê¿§¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë»úÌÌ¤Î°õ¾Ý¡¢¤½¤Î¥ê¥º¥à¤Þ¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¡£¸ÀÍÕ¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÀ¼¤È²ÎÉñ´ì¤é¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÊÂæ»ì²ó¤·¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤µ¤¨Ê¬¤«¤ëÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¤¯¤ë¡£Æ¬¤ÎÃæ¤¬Âæ»ì¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ë¥¤¥áー¥¸¤¬ºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÅ¸³«¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ëµþ¶ËºîÉÊ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤¬±é¤¸¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤³¤³¤Ë´¶¤¸¤¿¡£
³ÆÌò¼Ô¤¬¡¢³Æ¾ìÌÌ¤ò°Û¤Ê¤ë¿§¹ç¤¤¤ËÀ÷¤á¤ë
µ¯¾µÅ¾·ë¤Ë´Ø¤ï¤ë¶Ú¤Ï¡¢»ÔÀî±îÌï¤Î¶á¹¾²°¸»Ê¼±Ò¡¢ÊÒ²¬µµÂ¢¤ÎÃ¤Ì¦²°Ü«Â¢¡¢»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤ÎÅª¾ìº´Ê¿¼¡¤¬ÌÀÎÆ¤ËÅÁ¤¨¡¢»ÔÀîÌçÇ·½õ¤Î±À¿å¤¬Â¯À¤¤òÄ¯¤áÍ«¤¦¤è¤¦¤Ë¾ìÌÌ¤ò·Ò¤°¡£ÃæÂ¼Çß²Ö¤ÎÏ·½÷Ãæ¡¦¾¾¤Îµï¤º¤Þ¤¤¤ä¡¢Ã¤Ì¦²°ÈÖÆ¬µ·½õ¡ÊÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡Ë¤È¿ÎÊ¿¡ÊÂçÃ«×¢ÂÀÏº¡Ë¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â²ÎÉñ´ì¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ²º¤Ê¶Á¤¤ÎBGM¤¬·«¤êÊÖ¤·»È¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë°Û¤Ê¤ë²»¿§¤Ç¾ìÌÌ¤´¤È¤ÎºÌ¤ê¤òÀ¸¤à¤Î¤¬¡¢½÷Êý¤¬±é¤¸¤ë½÷À¤¿¤Á¡£ÈþÅß¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿»Ñ¤ÏÈá·à¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ËÀâÆÀÎÏ¤òÍ¿¤¨¡¢´ÆÊªÌ¼ÀãÇµ¡ÊÃæÂ¼ÊÆµÈ¡Ë¤Ï¡¢¤ªÊè»²¤ê¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈºÂÉßÏ´¤Ë¤¤¤è¤¦¤ÈÀ¸Ì¿ÎÏ¤Ëµ±¤¡¢¿´¤ÎÆ°¤¤òÉ½¾ð¤ËÞú¤Þ¤»¤Æ¿Í´ÖÌ£¤ò¤ß¤»¤¿¡£¶á¹¾²°Ì¼ÅÐµª¡ÊºäÅì¿·¸ç¡Ë¤Ï¿Ä¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤»Ñ¤ÈÀ¼¤¬¡¢Ã¤Ì¦²°Ì¼¼ÂÇª¡ÊÃæÂ¼¸×Ç·²ð¡Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÍîº¹¤òÀ¸¤à¡£
Âè»°Éô¡Ø¸Ñ²Ö ÍÕÉÔ¸«Ì½ÉÜÏ©¹Ô¡Ù¾å·î´ÆÊª=ÃæÂ¼´ª¶åÏº ¡¿(C)¾¾ÃÝ
¤½¤·¤ÆËÜºî¤Ï¡¢¼·Ç·½õ¤Î¤ªÍÕ¤ÈÇëÇ·²ð¤Ê¤·¤Ë¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£¸Ñ¤ÎÌÌ¤ò³°¤·¤¿»þ¤Ï¡¢º²¤òÈ´¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï1Æü»°ÉôÀ©¤Î¤¦¤Á¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¤Î¾å±é¤À¤Ã¤¿¡£ºÆ±é¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ï¤¼¤ÒÇëÇ·²ð¤ÈÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤È¤Î²áµî¡¢¤µ¤é¤ËÃæã¸»û¤¬¤³¤³¤Ë»ê¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â´Þ¤á¡¢ÃëÌë¤«¤±¤¿ÄÌ¤·¶¸¸À¤Ç¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ÂçµÍ¡¢´ÆÊª¤ÈÃæã¸»û¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ï¡¢Ê¿ÀÅ¤òÁõ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢¼Çµï¤Ç¡¢Áê¼ê¤«¤éËÜ²»¤ò°ú¤¤º¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥Ñ¥ïー¥²ー¥à¡£¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ê¤É²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎÃæã¸»û¡£¤·¤«¤·ÉÔ»×µÄ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¿Í¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇËÜ¿Í¤¹¤é¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤´¶¾ð¡¢ÌÑ¼¹¤ËÊá¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡£´ÆÊª¤¬ºÇ¸å¤Ë¤ß¤»¤ëÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¶²¤í¤·¤µ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÍÕÉÔ¸«Ì½ÉÜÏ©¹Ô¡×¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤¬Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤¿¡£Ææ²ò¤¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
²ÎÉñ´ì¤Î¸ÅÅµ¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥¹¥Æ¥êー»ÅÎ©¤Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤µ¤¨ÌòÌ¾¤Ç¥Í¥¿¥Ð¥ì¤·¤Æ¤¤¤ë±éÌÜ¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¡£ËÜºî¤â¾å±é¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤Ç¤¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ØÈ¬·îÇ¼ÎÃ²ÎÉñ´ì¡Ù¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¤Ë¤Æ8·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¢¨¡ÖÃæã¸»û½§ã·¡×¤Î¡Öã·¡×¤Î¾åÉôÃæ±û¤Ï¡¢Àµ¤·¤¯¤Ï¡ÖÎ»¡×¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÄÍÅÄ»Ë¹á