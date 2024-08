BTS ジミン、2ndソロアルバムが米「ビルボード200」で32位に…タイトル曲も3週連続で上位をキープ

13日(現地時間)、アメリカ音楽専門メディアビルボードが発表した最新チャート(8月17日付)によると、BTS(防弾少年団)のジミンの2ndソロアルバム「MUSE」がメインアルバムチャート「ビルボード200」32位、アルバムのタイトル曲「Who」はメインソングチャート「HOT100」24位で3週連続上位圏をキープしている。ジミンは各チャートにおいても活躍中だ。「MUSE」は「ワールドアルバム」2位、「トップアルバムセールス」と「トップカレントアルバム」で並んで14位に浮上した。「Who」は「グローバル(米国を除く)」(2位)、「グローバル200」(5位)10位圏に位置し、「デジタルソングセールス」(16位)、「ストリーミングソング」(20位)などにチャートインした。また、アルバムの収録曲「Be Mine」は「グローバル(米国を除く)」(52位)と「グローバル200」(89位)に返り咲いた。

さらに、ジョングクのソロシングル「Seven(feat.Latto)」が「グローバル200」72位を記録し、「グローバル(米国を除く)」では「Seven(feat.Latto)」とソロアルバム「GOLDEN」のタイトル曲「Standing Next to You」が42位、135位にチャートインした。13日、韓国主要ミュージックプラットフォームのMelOnによれば、BTSが2017年2月13日に発表した「WINGS外伝:You Never Walk Alone」のタイトル曲「Spring Day」が10億ストリーミングを達成した。MelOnで10億ストリーミングを突破した曲は「Spring Day」が初めてだ。