¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢·ò¹¯ÈþºÝÎ©¤Ä¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¡¡¼Çµï¤Ø¤Î»×¤¤¸ì¤ë¡Ö¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È¡×
ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬¡¢8·î23ÆüÈ¯Çä¤ÎÃËÀ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Øsmart¡Ù10·î¹æ(ÊõÅç¼Ò)¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£Æ±»ï¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£
¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬¡Øsmart¡Ù10·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿·ò¹¯Èþ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁõ¤¤¤òÈäÏª¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ø¤¢¤Î¿Í¤¬¾Ã¤¨¤¿¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸«¤É¤³¤í¤ä±é¤¸¤¿´Ý»Ò¤È¤¤¤¦Ìò¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹â¶¶¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Çµï¤È¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Öº£¤Ï¤â¤¦¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ú¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¤Ê¤È¤â¡£¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ç¤â¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÀÕÇ¤¤Ï¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¤â¤Î¡£¤É¤Î»Å»ö¤Ç¤â¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤âÀÕÇ¤¤«¤é¤ÏÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ìò¼Ô¤È¤¤¤¦»Å»ö¤À¤«¤é¤Èµ¤Éé¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£(ÃæÎ¬)ÊÑ¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤¹¤®¤ë¤è¤ê¡¢¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¤ë¤À¤±¡×¤È¿¿Ùõ¤Ë²óÅú¡£»ïÌÌ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÎÂ©È´¤ÊýË¡¤ä»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢BE:FIRST¤¬É½»æ¤Î¡Øsmart¡Ù10·î¹æÁý´©¤âÆ±Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Øsmart¡Ù¤Ï1995Ç¯10·îÁÏ´©¤ÎÃËÀ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡£10Âå¸åÈ¾¤«¤é20Âå¤ÎÃËÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬¡Øsmart¡Ù10·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿·ò¹¯Èþ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁõ¤¤¤òÈäÏª¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ø¤¢¤Î¿Í¤¬¾Ã¤¨¤¿¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸«¤É¤³¤í¤ä±é¤¸¤¿´Ý»Ò¤È¤¤¤¦Ìò¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¸ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢BE:FIRST¤¬É½»æ¤Î¡Øsmart¡Ù10·î¹æÁý´©¤âÆ±Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Øsmart¡Ù¤Ï1995Ç¯10·îÁÏ´©¤ÎÃËÀ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡£10Âå¸åÈ¾¤«¤é20Âå¤ÎÃËÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£