新たな洋楽フェス「rockin’on sonic」第1弾出演アーティストが発表 ─ PULP、WEEZERなど

新し洋楽フェスの「rockin’on sonic」より、第一弾ラインナップが発表された。

「rockin’on sonic」は、洋楽ロックのリーディングマガジン「ロッキング・オン」と、日本最大の都市型洋楽フェス「サマーソニック」主催クリエイティブマンがタッグを組んだ新しいフェス。「まずは、長い洋楽リスナー経験のある人たちが親しんだ信頼度の高いアーティストたち、そして若いリスナーに支持されなおかつコア層からも高く評価されている若手アーティストたち、そういうアーティストにオファー」していると、開催メッセージには綴られている。

発表された第一弾ラインナップは以下の通り。

PULP・WEEZER

MANIC STREET PREACHERS・PRIMAL SCREAM

THE LEMON TWIGS・WEDNESDAY

「rockin’on sonic」は2025年1月4日(土)・5日(日) 幕張メッセ国際展示場にて開催。<4日>開場12:00/開演13:30 <5日>開場11:00/開演12:30。チケットは1日券 \18,000、2日通し券 \33,000。

