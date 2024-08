『エイリアン』シリーズ最新作『エイリアン:ロムルス』米の批評家スコアが解禁され、83%での好評価スタートを切った。本記事時点でのレビュー数は117件。

『エイリアン』シリーズにおいては、『エイリアン2』(1986)の94%、初代『エイリアン』(1979)の93%に次ぐ歴代3位。オリジナル版に並ぶ高評価となり、『プロメテウス』(2012)の73%、『エイリアン:コヴェナント』(2017)の65%を超えた。

が解禁となると概ね絶賛評が全体を占めており、「『エイリアン』に期待される素晴らしい特徴をすべて兼ね備えていて、それでいてノスタルジアやファンサービスに傾倒しているわけでもない」「過去作すべての最高な要素を織り交ぜたストーリーを巧みに作り上げた」「スコットによるオリジナル版のSFホラーと、キャメロンによるスリリングなアクションの完全な橋渡し」との声が寄せられている。

本作の北米公開は8月16日。封切り後の観客スコアの出足にも注目しよう。

『エイリアン』と『エイリアン2』の中間を描く本作に登場するのは、宇宙最強にして最恐の生命体“エイリアン”に対峙することとなる6人の若者たち。逃げ場のない宇宙の密室空間で、彼らは生存率0%の絶望から逃げ切ることができるのか。

『エイリアン:ロムルス』は2024年9月6日(金)全国公開。

Source:

The post first appeared on .