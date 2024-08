なにわ男子のメンバーである長尾謙杜(21)が自身のインスタグラムを誕生日に開設し、初投稿をアップしたことが話題になっている。

長尾は、「長尾謙杜です 個人アカウント開設しました!!宜しくお願いします」とのコメント。さらに、「Hello Instagram, I’m Kento Nagao! This is my own account from which I would like to share my love and happiness. Stay tuned! (こんにちは インスタグラム。長尾謙杜です!これは私自身のアカウントであり、私の愛と幸せを共有したいと思います。乞うご期待!)」と綴り、夜の街で撮影した写真を公開した。

この投稿に対し、ファンからは「ねえ、、、嬉しすぎる、、、」「まじ愛してるの❤︎」「お誕生日&個人インスタ開設おめでとうございます」「サプライズすぎるよ」「震えが止まらん!」と歓喜の声が寄せられている。

なにわ男子で、インスタグラムを開設したのは道枝駿佑、大西流星、長尾謙杜とこれで3人目になった。