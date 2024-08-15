¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬º£Â¼¤Î´°Åê¤Ç£³²óÀï¿Ê½Ð¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÀÜÀï¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤é¤Ê¤¤¤ÈÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÂè£¹Æü¡Ê£±£µÆü¡ËÂè£±»î¹ç¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬ÃæµþÂçÃæµþ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ë£´¡½£³¤ÈµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£³²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£±£³£´µå¤ò£¸°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢½éÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ´°Åê¾¡Íø¤Îº£Â¼¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö£±ÅÀº¹¤ÇÁê¼ê¤âÇ´¤ê¶¯¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤«¤é´°Åê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£Æ¨¤²¤ÎÇÛµå¤ò¤·¤¿¤éÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¥¾¡¼¥ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡Éé¤·¤¿¡£ÆüËÜ°ì¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÀÜÀï¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¶²ó¡¢°ì»àÆóÎÝ¤«¤é£µÈÖ¡¦¾åÀî¾²¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç£±ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¤È¡¢°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¥Ë¥´¥í¤Î´Ö¤ËÆ±ÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë£¹ÈÖ¡¦º£Â¼¤¬¼«¤éÃæÁ°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤·¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¼«Ê¬¤âÂÇ¤È¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Êº£Â¼¡Ë¡££¹²ó¤Ë¤Ï£²ÈÖ¡¦ÆþÍèÅÄ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Î±¦±Û¤¨¤ÎÂç²ñ£µ¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡ÖÄã¤¯¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤¿·ë²Ì¤¬¡¢¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯Åö¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÁ°¤ß¤¿¤¤ÂÇµå¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡ÊÆþÍèÅÄ¡Ë¤ÈÃæµþÂçÃæµþ¤ÎÄÉ·â¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤è¤¯µÕÅ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿ÉÊú¶¯¤¤¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Äã¤á¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¿¶¤é¤µ¤ì¤¿¡£¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤Ç¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯¥Ù¥ë¥ÈÀþ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿¶¤ì¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£º£Â¼¤Ï¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£ÆþÍèÅÄ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ò¡Ø»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÁÀ¤¨¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤òÉ½¾ð¤ò´Ë¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ½¢Ç¤°ÊÍè¡¢£±£°Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÃæµþÂçÃæµþ¤ÈÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Ä¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÉ¤Ç¡¢°ìÅÙ¤â¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë£±£°Ç¯¤«¤±¤Æ¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¡ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È´¶³´¿¼¤¯¾¡Íø¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£