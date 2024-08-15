¿¹ÎÓ»ñ¸»À¸¤«¤·È¯Å¸¿ä¿Ê¡¡Ãæ¹ñÊ¡·ú¾Ê
11Æü¡¢Ê¡·ú¾Ê»°ÌÀ»ÔÂÙÇ«¸©¾åÀ¶¶¿¿òºÝÂ¼¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢»°ÌÀ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/Õª¹î¹È¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò»°ÌÀ8·î15Æü¡ÛÃæ¹ñÊ¡·ú¾Ê»°ÌÀ»Ô¤ÏÎÓÃÏÌÌÀÑ¤¬ÁíÌÌÀÑ¤Î82.7¡ó¤òÀê¤á¡¢¿¹ÎÓÎ¨¤Ï77.1¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢Ãæ¹ñ½é¤Î¡ÖÎÓ¶È²þ³×È¯Å¸Áí¹ç»î¸³»Ô¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»Ô¤Ï°ìÏ¢¤Î²þ³×Á¼ÃÖ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢ÎÓ¶È¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤È¥¢¥°¥í¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥ê¡¼¡Ê¿¹ÎÓÇÀ¶È¡Ë¤Î¼ý±×¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸ÂÖ·Ï¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¢¥°¥ê¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ä¿¹ÎÓ¥»¥é¥Ô¡¼¡¢¿¹ÎÓ¤Î¶õ´Ö¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÍ¸úÍøÍÑ¤¹¤ë¡ÖÎÓ²¼·ÐºÑ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï»º¶È¤òÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê´Ä¶ÇÛÎ¸¡Ë¤Ç¥â¥Ç¥ëÅ¾´¹¤ò¿Þ¤ê¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤ÇÉÙÍµ¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»î¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
11Æü¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦Ê¡·ú¾Ê»°ÌÀ»ÔÂÙÇ«¸©¾åÀ¶¶¿¿òºÝÂ¼¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢»°ÌÀ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/Õª¹î¹È¡Ë
11Æü¡¢Ê¡·ú¾Ê»°ÌÀ»ÔÂÙÇ«¸©¤òÎ®¤ì¤ë¾åÀ¶·Ì¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢»°ÌÀ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/Õª¹î¹È¡Ë
11Æü¡¢Ê¡·ú¾Ê»°ÌÀ»ÔÂÙÇ«¸©¤òÎ®¤ì¤ë¾åÀ¶·Ì¤ÇÃÝ¤¤¤«¤À¤Ë¾è¤ê¡¢ÀÖ¤¤ÂÏÀÑ´ä¤¬Î´µ¯¤·¤¿¡ÖÃ°²âÃÏ·Á¡×¤ò³Ú¤·¤à´Ñ¸÷µÒ¡£¡Ê»°ÌÀ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/Õª¹î¹È¡Ë
10Æü¡¢Ê¡·ú¾Ê»°ÌÀ»Ô¾³Ú¸©¾ï¸ýÂ¼¤Î¾ï¾å¸Ð¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢»°ÌÀ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/Õª¹î¹È¡Ë
10Æü¡¢Ê¡·ú¾Ê»°ÌÀ»Ô¾³Ú¸©¾ï¸ýÂ¼¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢»°ÌÀ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/Õª¹î¹È¡Ë
10Æü¡¢Ê¡·ú¾Ê»°ÌÀ»Ôº»¸©¤Ë¤¢¤ë´±Áñ¹ñÍÎÓ¾ì¤ò¸«³Ø¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒ¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢»°ÌÀ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/Õª¹î¹È¡Ë
10Æü¡¢Ê¡·ú¾Ê»°ÌÀ»Ôº»¸©¤Ë¤¢¤ë´±Áñ¹ñÍÎÓ¾ì¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë´Ñ¸÷µÒ¡£¡Ê»°ÌÀ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/Õª¹î¹È¡Ë
10Æü¡¢Ê¡·ú¾Ê»°ÌÀ»ÔÂÙÇ«¸©¤ÎÂç¶â¸ÐÉ÷·Ê¶è¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢¥Ñ¥Î¥é¥Þ¼Ì¿¿¡¢»°ÌÀ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/Õª¹î¹È¡Ë
10Æü¡¢Ê¡·ú¾Ê»°ÌÀ»ÔÂÙÇ«¸©¤ÎÂç¶â¸Ð¤ò¿Ê¤àÍ·Í÷Á¥¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢»°ÌÀ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/Õª¹î¹È¡Ë