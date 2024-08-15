¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡ÛºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¤ÎÈ¯É½±ä´ü¼õ¤±¤Æ¸µÇä¤ê¡áÃæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ
¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡ÛºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¤ÎÈ¯É½±ä´ü¼õ¤±¤Æ¸µÇä¤ê¡áÃæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ
¡¡Ãæ¸íµ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤ÏËÜÆü¸áÁ°£±£°»þ¤ËÈ¯É½Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤Ç¤¢¤ëºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¡Ê¥íー¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ìー¥È¡Ë£±Ç¯Êª¡¢£µÇ¯Êª¤ÎÈ¯É½¤òµÞî±±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£²¼¤²¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤È¤Î»×ÏÇ¤«¤é¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¿ÍÌ±¸µ¤ÎÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Ä«¤Î£±¥É¥ë=£·¡¥£±£´£µ£°¸µÁ°¸å¤«¤é£·¡¥£±£¶£²£°¤Þ¤Ç¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¾¯¤·Ä´À°¤â£·¡¥£±£µÂæÈ¾¤Ð¿ä°Ü¡£¥ª¥ó¥·¥ç¥¢¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤¡£
USDCNH¡¡7.1551¡¡USDCNY¡¡7.1572
¡¡Ãæ¸íµ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤ÏËÜÆü¸áÁ°£±£°»þ¤ËÈ¯É½Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤Ç¤¢¤ëºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¡Ê¥íー¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ìー¥È¡Ë£±Ç¯Êª¡¢£µÇ¯Êª¤ÎÈ¯É½¤òµÞî±±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£²¼¤²¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤È¤Î»×ÏÇ¤«¤é¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¿ÍÌ±¸µ¤ÎÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Ä«¤Î£±¥É¥ë=£·¡¥£±£´£µ£°¸µÁ°¸å¤«¤é£·¡¥£±£¶£²£°¤Þ¤Ç¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¾¯¤·Ä´À°¤â£·¡¥£±£µÂæÈ¾¤Ð¿ä°Ü¡£¥ª¥ó¥·¥ç¥¢¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤¡£
USDCNH¡¡7.1551¡¡USDCNY¡¡7.1572