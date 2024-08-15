ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢4Àï¤Ö¤êÌµ°ÂÂÇ¤âÏ¢Â³ÅðÎÝ¤Ç¡Ö35¡Ý35¡×ÅþÃ£¡¡¥É·³¤ÏµÕÅ¾Éé¤±¤ÇÏ¢¾¡¥¹¥È¥Ã¥×
¢£MLB¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º 5¡¼4 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ç¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï¢Â³ÅðÎÝ¤Çº£µ¨35¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤ò·è¤á¡¢35ËÜÎÝÂÇ¡õ35ÅðÎÝ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢½é²ó¤Ë3ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢Ï¢¾¡¤Ï¡Ö5¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£2°Ì¤Î¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Ï2.5¥²¡¼¥àº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡¦¥â¥ó¥¿¥¹¡Ê31¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÃ«¤ÏÄÌ»»27ÂÇ¿ô11°ÂÂÇÂÇÎ¨.407¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢13ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1²ó¤Ï¡¢¥µ¡¼¥ÉÀµÌÌ¤Ø¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙÌó162.5¥¥í¤ÎÄËÎõ¤Ê¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢¥µ¡¼¥É¤Î¥¨¥é¡¼¤òÍ¶¤Ã¤Æ½ÐÎÝ¡£Âè2ÂÇÀÊ¤â»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢ÆóÅð¡¢»°Åð¤òÏ¢Â³¤Ç·è¤áº£µ¨35ÅðÎÝ¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Æ¥å¥é¥ó¥°¡Ê24¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥ê¡¼¥°2°Ì¥¿¥¤¤òÃ±ÆÈ2°Ì¤ËÉâ¾å¤µ¤»¤¿¡£Âè3ÂÇÀÊ¤Ï¥ì¥Õ¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¤ËÅÝ¤ì¡¢Âè4ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£ºÇ½ªÂè5ÂÇÀÊ¤Ï¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤Ç4Àï¤Ö¤ê¤ÎÌµ°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤Ï1²ó¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤«¤é¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤¬²¡¤·½Ð¤·¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢1»àËþÎÝ¤Ç¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¥±¥Ó¥ó¡¦¥¥¢¥Þ¥¤¥¢¡¼³°Ìî¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Á¡¢3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2²ó¤Ë3ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ìÆ±ÅÀ¡¢4²ó¤Ë¤â1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£7²ó¤ËÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤¬2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ç4¡¾4¤ÎÆ±ÅÀ¤È¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó7²ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¡¢5¡¾4¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
Ï¢¾¡¤Ï¡Ö5¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¡¢¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2°Ì¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò2.5¤È¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¹©¾ì,
³ùÁÒ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Í¥¸,
¥À¥¤¥¹,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ºë¶Ì,
Ï·¸å,
Áòµ·,
Ë¬Ìä²ð¸î