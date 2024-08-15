Ãæ¹ñ¡¦»³À¾¾ÊÂÀ¸¶»Ô¤Ç¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È·ÐºÑ¡×²¢À¹¡¡¿·¤¿¤Ê¾ÃÈñ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÂÀ¸¶8·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ»³À¾¾Ê¤ÎÂÀ¸¶»Ô¤Ç¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È·ÐºÑ¡×¤¬¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤È¤Ê¤ê¡¢²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2500Ç¯Í¾¤ê¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëÈþ¤·¤¤³¹¤Ë¡¢³èµ¤¤¢¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»Ô¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Ê¸²½¤È´Ñ¸÷¤Î¿¼¤¤Í»¹ç¤òÁ´ÎÏ¤Ç¿ä¿Ê¤·¡¢¡ÖÊ¸²½´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¡×¤Î·úÀß¤ò²ÃÂ®¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤â½ÅÍ×¤ÊÊ¸²½´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÏÂç¤¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¼ýÆþ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½¸ÃæÅª¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í½Ð¤òÀ¸¤ß¡¢¾ÃÈñ¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢Ê¸²½´Ñ¸÷»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¾è¿ô¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅÃæ¤Ï»ÔÆâ¤Î³Æ¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¤ÇµÒÂ¤¬µÞÁý¤·¡¢°û¿©Å¹¤Ï¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤Û¤ÜËþÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹¤¤¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡»ÔÆâ¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢Âç·¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬20²óÍ¾¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î³¹¡×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢Æ±»Ô¤ÏÊ¸²½¡¢¾¦¶È¡¢´Ñ¸÷¤Î´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿À¯ºö»Ù±ç¤òÄó¶¡¡¢¾ÃÈñ»Ô¾ì¤Î¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¡£¡Êµ¼Ô/ûç¹ÀÁ³¡Ë