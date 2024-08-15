ÅìËÌÆ»¤Ç¼ÖÆ±»Î¤Î»ö¸Î¡ÄµÕÁö¤«¡¡2¿Í»àË´¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¥±¥¬¡¡ÆÊÌÚ
15ÆüÄ«¡¢ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤ÎÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¡¢¼Ö2Âæ¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¡¢¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Ç2¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1Âæ¤¬µÕÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È15Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¡¢Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤ÎÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦²¼¤êÀþ¡¢¹õ°ëÈÄ¼¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Ç·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÈÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ËÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿9ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤È¡¢7ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬Æ¬¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬2¿Í¤È¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤òµÕÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢À¾Æá¿ÜÌî±ö¸¶¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é¹õ°ëÈÄ¼¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Þ¤Ç¤Î¾å²¼Àþ¤¬°ì»þÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤¹¤Ç¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£