¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥¹¥È¡¢¥»¥ó¥È¥ì¥¢¤È·§ËÜ¶õ¹Á¤Ë½ÐÅ¹¤Ø
¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¶õ¹Á¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥¹¥È¡×¤ò¡¢9·î¤ËÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¡¢10·î¾å½Ü¤Ë°¤ÁÉ¤¯¤Þ¤â¤È¶õ¹Á¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£
7·î¤Ë¿À¸Í¶õ¹Á¤È¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Á¥ã¥ó¥®¹ñºÝ¶õ¹Á¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¡¢¥¸¥å¥¨¥ë¡¦¥Á¥ã¥ó¥®¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥å¥¨¥ë¤Ç¤Ï½é·î¤Î·î¾¦¤¬3,000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¼ç¤Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¸øÉ½¤À¤ª¤Á¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¹ñºÝÀþ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»Ì£Á¹¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤ò7·î29Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¶õ¹Á¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ç¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È»ö¶È¤Ï¹¥Ä´¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯1·î¡Á6·î¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Èæ15.6¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£