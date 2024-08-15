¡Ö8·î15Æü¡×¤Ë´Ú¹ñ¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷¶É¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊªµÄ¡ÄÃåÊªÅÐ¾ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¡ÈÈ¿Å¾¹ñ´ú¡É¤ËÈóÆñÂ³¡¹
´Ú¹ñ¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷KBS¤¬¡¢¡È8·î15Æü¡É¤Ë¥ß¥¹¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö8/15¤ËÅê¤²¤µ¤»¤ë¤Ê¡ª¡×´Ú¹ñµåÃÄ¤ÎÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤Ë¹³µÄ
ÆüËÜ¤Ç¡Ö½ªÀï¤ÎÆü¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë8·î15Æü¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò½Ë¤¦Æü¡×¤È¤·¤Æ¡È¸÷ÉüÀá¡Ê¥¯¥¡¥ó¥Ü¥¯¥Á¥ç¥ë¡Ë¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê8·î15Æü¸áÁ°¡¢KBS1¤Ç¤Ï¡ØÂè79¼þÇ¯¸÷ÉüÀá·Ä½Ë¼°¡Ù¤¬À¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ä¾Á°¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Å·µ¤Í½Êó¥¢¥¤¥³¥ó¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ´ú¤¬¡¢È¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤¬ÅÅÇÈ¤Ë¾è¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤«¤ÎÆü¤Ê¤é¤¤¤¶ÃÎ¤é¤º¡¢¸÷ÉüÀá¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¤ÏÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö¿¼¹ï¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢KBS¤Ø¤Î¶ì¾ð¤Ï¡ÈÈ¿Å¾¹ñ´ú¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ª¥Ú¥éºîÉÊ¡ØÄ³¡¹É×¿Í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ²Î¡Ø·¯¤¬Âå¡Ù¤ÎÀûÎ§¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃåÊª¤òÃåÍÑ¤·¤¿½Ð±é¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈóÆñ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£