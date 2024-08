2024年8月29日(木)発売予定のワールドクラフトRPG『神箱 - Mythology of Cube -』日本先行発売の内容が発表になった。なお、日本先行販売されるプラットフォームは、Nintendo Switch・PlayStation(日本語版)となっている。

世界の修復と創造を目指すワールドクラフトRPG『神箱 - Mythology of Cube -』

『神箱 - Mythology of Cube -』は、「断片化」された世界の修復と創造を目指すワールドクラフトRPG。舞台となるのは、「断片化」現象によって突如バラバラになった世界。

プレイヤーは女神によって選ばれた修復者として、パズルで土地を修復し、バトルでモンスターを討伐。修復した土地から素材を集めて世界をクラフトしていくことになる。

公開されたオリジナル予約特典の実物写真

また店舗別のパッケージ版オリジナル予約特典の実物写真も一部公開されている。店舗別のパッケージ版オリジナル予約特典の内容は以下の通り。なお、特典の数量には限りがあるとのことなので購入予定なら、各店舗のホームページで販売状況を確認し、確実にゲットしておこう。

▲amiami(オンラインショップ)限定ボックス

描き下ろしミニアクリルキャラクタープレート(A6サイズ)(エリザ)

▲ebten限定ボックス

ファミ通DXパック(描きおろしB2タペストリー(エステラ)、キューブキーホルダー、施設アイコントートバッグ)

▲ebten限定ボックス

ファミ通DXパック 3Dクリスタルセット(描きおろしB2タペストリー・エステラ、キューブキーホルダー、施設アイコントートバッグ、3Dクリスタル・エステラ)

▲WonderGOO限定ボックス

パッケージイラストキャンバスアート、描き下ろしA3タペストリー(アルライア)

▲アキバ☆ソフマップ・ドットコム店舗別購入特典

描きおろしB2タペストリー(ミナス)

▲Amazon.co.jp店舗別購入特典

A4クリアファイル

▲お宝創庫グループ店舗別購入特典

缶バッジ(32mm)

▲GEO店舗別購入特典

特製パンフレット

▲ゲーマーズ店舗別購入特典

マルチクロス

▲上新電機店舗別購入特典

缶バッジ(アルクVer)

▲ブックオフ店舗別購入特典

描きおろしPETカード(女神クロエム&イリス)

▲メロンブックス店舗別購入特典

アクリルキーホルダー

▲ヨドバシカメラ店舗別購入特典

缶バッジ(ミナスVer)

▲よろずやショップびっく宝島店舗別購入特典

四角形缶バッジセット

▲楽天ブックス購入特典

缶バッジ(修復者Ver)

▲WonderGOO店舗別購入特典

描き下ろしA3タペストリー(アルライア)

初回特典はオリジナル・サウンドトラックCD

また、初回特典として、劇中曲を収録した『神箱 - Mythology of Cube - オリジナル・サウンドトラック』CDが付属。本作の舞台であるザンクトアリウム・ノーアトゥーン地方を旅する壮大な音楽が収録されているという。

(c) Gravity Co., Ltd. & (c) GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd. All rights reserved

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)