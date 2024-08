7人組グループ・なにわ男子の長尾謙杜(22)が15日、個人のインスラグラムアカウントを開設した。この日は長尾の22歳の誕生日で、個人インスタは、道枝駿佑、大西流星に続く3人目となる。自身のソロショットとともに「長尾謙杜です 個人アカウント開設しました!!宜しくお願いします」とあいさつ。続けて英文で「Hello Instagram,I’m Kento Nagao! This is my own account from which I would like to share my love and happiness.Stay tuned!」と英文も投稿している。コメント欄ではファンから「ハッピーサプライズすぎる」「お誕生日になにふぁむに最高のプレゼントをありがとう」「逆誕プレありがとう!!」「これから色々な謙杜くんを見せてね」と歓喜の声があふれている。