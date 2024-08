なにわ男子の長尾謙杜さんが22歳の誕生日となる、8月15日に個人のインスタグラムを開設したことを報告しました。

長尾さんは「長尾謙杜です 個人アカウント開設しました!! 宜しくお願いします⁡」と、インスタグラムを開設したことを知らせました。

英文でも「Hello Instagram,I’m Kento Nagao! This is my own account from which I would like to share my love and happiness. Stay tuned!」と、ファンに呼びかけ、黒い衣装でカメラを見つめるショットを公開。

ファンからは「けんとくん個人インスタ開設おめでとう ハッピーサプライズすぎる ずっとずっと待ってたよ そしてお誕生日おめでとう 22歳のけんとくんもけんとくんらしく頑張ってね」・「ながおくんー!お誕生日おめでとう インスタ開設ありがとう これからの更新楽しみにしてるよ」・「nstagram開設おめでとう!

22歳のお誕生日おめでとう 謙杜くんの投稿楽しみにしてます いっぱい楽しんでね!!」とリプライが集まっています。

長尾さんのインスタグラムは、15日の12時時点でフォロワー数は23万人を超えています。



