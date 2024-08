クラウドファンディング実施！浜松市文化振興財団「第12回浜松国際ピアノコンクール」

公益財団法人浜松市文化振興財団では、2024年11月に開催する「第12回浜松国際ピアノコンクール」に向け、資金調達のクラウドファンディングプロジェクトをCAMPFIREにて2024年8月16日から実施します。

公益財団法人浜松市文化振興財団「第12回浜松国際ピアノコンクール」

クラウドファンディング

開催期日 : 2024年11月8日(金)〜25日(月)

会場 : アクトシティ浜松(静岡県浜松市)

主催 : 浜松市、公益財団法人浜松市文化振興財団

公式サイト:

http://www.hipic.jp/

【開催スケジュール】

オープニングコンサート:2024年11月4日(月・祝)

出場順抽選会 :2024年11月8日(金)

第1次予選 :2024年11月9日(土)〜11月13日(水)

第2次予選 :2024年11月15日(金)〜11月17日(日)

第3次予選 :2024年11月19日(火)〜11月20日(水)

本選 :2024年11月23日(土)〜11月24日(日)

表彰式 :2024年11月24日(日)

入賞者披露演奏会 :2024年11月25日(月)

■浜松国際ピアノコンクールをアートなどの多様な文化芸術活動で盛り上げたい

コロナ禍により文化芸術を取り巻く環境は大きく変化しました。

これからも、ピアノコンクールを開催し続けるためには、コンクール出場者の素晴らしい演奏はもちろんですが、文化芸術全体を盛り上げていく取り組みが必要だと考えています。

そこで、来場者に様々な観点からコンクールを楽しんでいただくために、浜松駅周辺やコンクール会場であるアクトシティ浜松に音楽をモチーフにした装飾やアート作品、フォトスポットなどを地元クリエーターと協働で展開していくプロジェクトを立ち上げました。

クラウドファンディングの返礼品は、浜松発祥のトートバッグ専門ブランド「ROOTOTE(ルートート)」と協働製作します。

環境に優しいコンクールを目指すため、リサイクルコットンで製作した関係者用公式トートバッグを返礼品とするほか、通常はコンクール終了後に破棄する会場装飾で使用したフラッグをアップサイクルしてサコッシュ型ミニトートを製作し、返礼品とします。

また、コンクールをより楽しめるよう、一般非公開のリハ―サル見学など、体験型のプロプラムも用意されています。

関係者用公式トートバッグ(イメージ)

オリジナルサコッシュ型ミニトート(イメージ)

<リターン一例>

◇65,000円コース(10件限定)

3次予選室内楽リハーサル及び本選出場者のオーケストラとのリハーサルを見学可能

入賞者披露演奏会終了後に入賞者と記念撮影

コンクール期間中全公演のハイレゾ音源の提供

関係者用公式トートバッグ、オリジナルサコッシュ型ミニトート、公式報告書(以上、非売品)

◇25,000円コース(10件限定)

本選出場者のオーケストラとのリハーサルを見学可能

関係者用公式トートバッグ、オリジナルサコッシュ型ミニトート、公式報告書(以上、非売品)

◇6,000円コース(50件限定)

オリジナルサコッシュ型ミニトート、公式報告書(以上、非売品)

◇3,000円コース(50件限定)

公式報告書(非売品)

■クラウドファンディング概要

名称: 浜松国際ピアノコンクールをアートなどの

多様な文化芸術活動で盛り上げたい。

期間: 2024年8月16日〜2024年10月18日

詳細:

https://camp-fire.jp/projects/view/772404

■「第12回浜松国際ピアノコンクール」について

浜松国際ピアノコンクールは、1991年に浜松市制80周年を記念して、楽器と音楽のまちとしての歴史と伝統を誇るにふさわしい国際的文化事業としてスタートし、以後3年毎に開催しています。

世界を目指している多くの若いピアニストに日頃の研鑽の成果を披露する場の提供と彼らの育成、世界の音楽文化の振興、国際交流の推進を目的としています。

前回コンクール本選の様子

