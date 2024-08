¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ù¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥Ú¥Ã¥°¡¢ÆüËÜ¤ÎUFO¥­¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤¿¥­¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤È¶¦¤Ëµ¢¹ñ

『ミッション:インポッシブル』シリーズのベンジー役などでお馴染みのサイモン・ペッグが、を出国したようだ。Instagramのストーリーでは、ゲームセンターのUFOキャッチャーで手に入れた大きなハローキティのぬいぐるみを機内に連れて帰国する様子を投稿している。

日本通のペッグはこの来日で、三鷹の森ジブリ美術館やチームラボのミュージアム、新宿歌舞伎町を訪れたり、日本の友人との再会を愉しんだりしていたようだ。最終日には、ゲームセンター(タイトーステーション)のクレーンゲームで獲得した4つの賞品のうちの一つだという大きなハローキティのぬいぐるみを披露。これは、2024年8月8日より登場しているエイコー限定オリジナルアート「カラフルトイボックスシリーズ」のひとつと見られ、縦約42cmのビッグサイズだ。

カバンに収まりきらないので、一緒に連れてUKに帰ると宣言したペッグ。本当にキティを連れた状態でホテルから空港に向かう様子、空港内のターミナル連絡バスに乗る様子、搭乗時間を待つ様子、そして機内の様子をシェア。そのいずれでもキティちゃんは愛らしいウインクをしながら、ちょこんと座っている。

さらに機内では、客室乗務員とキティちゃんの記念写真も撮影。トランジットの空港を移動する様子、再び搭乗を待ち、搭乗後はキティちゃんにアイマスクをかけてあげて就寝させる様子、バゲージ・クレームで荷物受け取りを待つ様子も掲載した。

無事に帰国すると、キティちゃんはたくさんのスーツケースと共に車の後部座席で揺られてペッグ邸に帰宅。日本のタイトーステーションを出発したキティちゃんは、はるばるイギリスへと渡り、サイモン・ペッグの愛犬の遊び相手となってくれたようだ。

帰国後にペッグが話したところによれば、出発地は成田空港で、アブダビ国際空港を経由してロンドンへの帰路となった。途中、アブダビ国際空港をハローキティが駆けるように見せる動画も挟まれていたのだが、こちらはなんと『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング』(2023)でベンジーが走ったエリアのロケ地なのだという。というわけでキティちゃん、ベンジー役サイモン・ペッグ本人と共に『デッドレコニング』聖地巡礼を果たすことになった。

ペッグが出演する『ミッション:インポッシブル』第8作は2025年5月23日US公開。この映画のためプロモーション来日することがあれば、また楽しい思い出とお土産をお持ち帰りいただきたい。

