BTS ジョングク、10月には日本でも！ソロ活動の様子を収めたドキュメンタリー映画が公開へ

BTS(防弾少年団)のジョングクの活動を収めたドキュメンタリー映画が公開される。ジョングクのドキュメンタリー映画「JUNG KOOK: I AM STILL」が9月18日、韓国のCGVと約120の国と地域の劇場で公開される。また、10月4日には日本で上映を開始する。「JUNG KOOK: I AM STILL」は、ジョンククが昨年7月に発売した1stソロシングル「Seven(feat. Latto)」から、11月に発売したソロアルバム「GOLDEN」までの制作過程と活動の様子を盛り込んだ。さらに、どこでも公開されたことのないジョングクの率直な話まで見ることができる。

今回の映画は、米ニューヨーク・マンハッタンのタイムズスクエアにあるTSXエンターテインメントで繰り広げられたゲリラ公演、世界224の国と地域のファンとオン・オフラインで展開したショーケース「Jung Kook 'GOLDEN' Live On Stage」などのビハインドを扱う。また、ソロアルバムのタイトル曲「Standing Next to You」のレコーディングのビハインドが、今回の映画を通じて初公開される。14日午後10時、BTSの公式SNSに掲載された「JUNG KOOK: I AM STILL」のメインポスターは、まだやりたいことも見せたいことも多いジョングクの姿を収めている。また、BTSのYouTubeチャンネルを通じて、ジョングクが映画の公開と内容について明かす動画も公開。「ソロアーティストジョングクとしてのすべてのストーリーを収めた」とし、ファンの期待を高めた。彼は、9月10日にニューヨーク・UBSアリーナで開催される「2024 MTV Video Music Awards」で、「Best Collaboration」と「Best K-POP」の2部門にノミネートされた。