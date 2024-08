Girls²、ストリートスナップ風の新ビジュアル解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■Girls2新作EPリード曲「寄り道 -Take it easy baby-」の先行配信スタート!

Girls2(2は2乗が正式表記)が、10月30日に新作EP『寄り道 -Take it easy baby-』をリリース。このたび、新ビジュアルが公開された。

ストリートスナップ風のビジュアルは、まるで街角で寄り道をするような等身大の姿を表現している。

EPのリード曲「寄り道 -Take it easy baby-」は、8月15日に先行配信がスタート。同楽曲は、国立代々木競技場第一体育館に約1万人を動員した『Girls2 5th Anniversary「We are Girls2 -The Live-」』公演でも披露され、期待が高まっている。

リリース情報

2024.08.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「寄り道 -Take it easy baby-」

2024.10.30 ON SALE

EP『寄り道 -Take it easy baby-』

Girls2 公式サイト

https://www.girls2.jp/