Foto: Stefan Brending Foto: Stefan Brending

セックス・ピストルズのスティーヴ・ジョーンズ(G)、グレン・マトロック(B)、ポール・クック(Dr)が、元ギャロウズ/現フランク・カーター&ザ・ラトルスネイクスのフロントマン、フランク・カーターをヴォーカリストに迎え、フランク・カーター&セックス・ピストルズ名義で、8月13日、英国ロンドンにて公演を開いた。セックス・ピストルズの公演は2008年9月以来、フロントマンのジョニー・ロットン(ジョン・ライドン)抜きでは初だったと言われている。

この夜、彼らは以下の14曲をパフォーマンス。Setlist.fmによると、「God Save The Queen」の歌詞は「God Save The King」に変更され、ヤングブラッドがゲスト参加したという。「Holidays Iin The Sun」「Seventeen」「New York」「Pretty Vacant」「Bodies」「Did You No Wrong」「Liar」「God Save The Queen」 with ヤングブラッド「Submission」「Satellite」「No Feelings」「E.M.I.」「Problems」アンコール「No Fun」 ザ・ストゥージズのカヴァー「Anarchy In The U.K.」フランク・カーターは、公演後、パフォーマンス中やバックステージで撮影された写真をインスタグラムに投稿し、「1夜目、ビューティフルな成功。最高級にラウドでホットなギグだった」「ピストルズに愛と賛美を。スティーヴ・ジョーンズ、ポール・クック、グレン・マトロック、信頼をありがとう」と、コメントしている。フランク・カーター&セックス・ピストルズはこの夜から3日連続で、ロンドンのブッシュ・ホールで公演を開催。2日も同じセットリスト(ヤングブラッドの出演はなし)でプレイしたという。公演の収益は、経営難にあるブッシュ・ホールへ寄付される。Ako Suzuki