£Ç¡¥£Ç¡¥º´Æ£¡¢¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡ÖËÌµþ¸ÞÎØ¡×Íîµå¡ÖÈðëîÃæ½ý¡×¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿ÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤ªÁ°¤Î¾¡¤Á¤À¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ï£±£µÆü¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Çµ¯¤¤¿¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÎÁª¼ê¤Ø¤ÎÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ýÌäÂê¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤ÎÁª¼ê¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ê£Ï£Ã¡Ë¤Ï¡ÖÉî¿«¤ä¶¼Ç÷¤Ê¤É¤Î¹Ô¤²á¤®¤¿ÆâÍÆ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤äË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï£²£°£°£¸Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØÌîµå¤Î½à·è¾¡¡¦´Ú¹ñÀï¡¢£³°Ì·èÄêÀï¡¦ÊÆ¹ñÀï¤Èº¸Èô¤òÏ¢Â³¤ÇÍîµå¤·ÈðëîÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£Ç¡¥£Ç¡¥º´Æ£¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡¢£±£¶Ç¯¤ò·Ð¤¿¸½ºß¤â¼«Ê¬¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¡Öº£¤Ç¤âµö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤¾¡×¤Ê¤ÉÈðëîÃæ½ý¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ°ìÈÖ²ù¤·¤¤¤Î¤ÏÁª¼ê¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢º´Æ£¤ËÈðëîÃæ½ý¤«¤éÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¼ÁÌä¡£º´Æ£¤Ï¥¨¥é¡¼¤«¤é£±£³Ç¯¸å¤Ë¡Ö²¸»Õ¤Ç¤¢¤ëÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÌµþ¤Ç³Î¤«¤Ë¤ªÁ°¤Ï¥¨¥é¡¼¤ò¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î»þ¤Î¿Í¤Îµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ê´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡ËÀ±Ìî¡ÊÀç°ì¡Ë¤È¤ªÁ°¤À¤±¤À¡£¿Í¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤«¤ï¤«¤ë¤«¡©¤ªÁ°¤Î¾¡¤Á¤À¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×
¡¡º´Æ£¤ÏÌîÂ¼¤µ¤ó¤Î¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡Ö²ò¼á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æº£¤Ï¤À¤¤¤Ö¥×¥é¥¹¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£