最大84％OFF！BNE「ダウンロード版セール」開催中！「スーパーロボット大戦30」「ONE PIECE 海賊無双4」などがお買い得に!!
バンダイナムコエンターテインメントのダウンロード版ゲームがお得に買えるセールが開催中だ。
セール期間中、PlayStationStoreでは「ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN Welcome Price!!」が43％OFF 、「スーパーロボット大戦30」が48％OFFになるなどお買い得に！
さらに、ニンテンドーeショップでは「スーパーロボット大戦30」が52％OFFになるこの機会をお見逃しなく！
また、同じくニンテンドーeショップでは8月25日までの間「夏休みセール」も同時開催中となっているので、こちらも注目だ。
詳細は以下よりセール公式HPを確認してほしい。
【PlayStation Store】
＜セール期間＞
2024年8月28日（水）まで
【セール対象：PlayStation5／PlayStation4】
「ドラゴンボール ファイターズ Welcome Price!!」
販売価格：2,970円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：1,782円（税込）
⇒PlayStationPlus加入者【45％OFF】セール販売価格：1,633円（税込）
「ドラゴンボールZ KAKAROT」
販売価格：4,400円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：2,860円（税込）
「ドラゴンボールZ KAKAROT アルティメットスペシャルエディション」
販売価格：11,550円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：6,930円（税込）
「ドラゴンボール ゼノバース２ アルティメットエディション」
販売価格：9,900円（税込）⇒【30％OFF】セール販売価格：6,930円（税込）
など
【セール対象：PlayStation4】
「ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN Welcome Price!!」
販売価格：3,300円（税込）⇒【43％OFF】セール販売価格：1,881円（税込）
⇒PlayStationPlus加入者【48％OFF】セール販売価格：1,716円（税込）
「スーパーロボット大戦30」
販売価格：9,460円（税込）⇒【48％OFF】セール販売価格：4,919円（税込）
「スーパーロボット大戦30 デジタルアルティメットエディション」
販売価格：18,150円（税込）⇒【51％OFF】セール販売価格：8,893円（税込）
「スーパーロボット大戦ＯＧ ムーン・デュエラーズ」
販売価格：9,020円（税込）⇒【70％OFF】セール販売価格：2,706円（税込）
「KAMEN RIDER memory of heroez」
販売価格：8,360円（税込）⇒【65％OFF】セール販売価格：2,926円（税込）
「太鼓の達人 セッションでドドンがドン！」
販売価格：6,710円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：3,355円（税込）
「テイルズ オブ ベルセリア Welcome Price!!」
販売価格：4,180円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：1,672円（税込）
⇒PlayStationPlus加入者【65％OFF】セール販売価格：1,463円（税込）
「サマーレッスン：アリソン・スノウ デラックス版」
販売価格：8,474円（税込）⇒【77％OFF】セール販売価格：1,949円（税込）
⇒PlayStationPlus加入者【82％OFF】セール販売価格：1,525円（税込）
など
【ニンテンドーeショップ】
＜セール期間＞
2024年8月27日（火）まで
【セール対象：Nintendo Switch】
「ネコ・トモ〜スマイルましまし〜」
販売価格：5,280円（税込）⇒【62％OFF】セール販売価格：1,980円（税込）
「PUI PUI モルカー Let's！モルカーパーティー！」
販売価格：6,248円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：2,480円（税込）
「風のクロノア １＆２アンコール」
販売価格：5,478円（税込）⇒【45％OFF】セール販売価格：2,990円（税込）
「ドラゴンボール ファイターズ レジェンダリーエディション」
販売価格：7,920円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：4,752円（税込）
「スーパーロボット大戦30」
販売価格：9,460円（税込）⇒【52％OFF】セール販売価格：4,490円（税込）
「スーパーロボット大戦30 デジタルアルティメットエディション」
販売価格：18,150円（税込）⇒【53％OFF】セール販売価格：￥8,490円（税込）
「バテン・カイトス I & II HD Remaster」
販売価格：5,940円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：4,450円（税込）
「キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS DIGITAL ULTIMATE EDITION」
販売価格：7,920円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：6,336円（税込）
「ナムコミュージアム」
販売価格：3,056円（税込）⇒【45％OFF】セール販売価格：1,680円（税込）
「KAMEN RIDER memory of heroez Premium Sound Edition」
販売価格：12,980円（税込）⇒【63％OFF】セール販売価格：4,720円（税込）
など
【ニンテンドーeショップ】
＜セール期間＞
2024年8月25日（日）まで
【セール対象：Nintendo Switch】
「ONE PIECE 海賊無双4」
販売価格：4,400円（税込）⇒【10％OFF】セール販売価格：3,960円（税込）
「ONE PIECE 海賊無双4 Ultimate Edition」
販売価格：11,000円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：8,800円（税込）
「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」
販売価格：6,578円（税込）⇒【24％OFF】セール販売価格：4,990円（税込）
「釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館」
販売価格：6,578円（税込）⇒【24％OFF】セール販売価格：4,990円（税込）
「ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション」
販売価格：6,578円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：4,275円（税込）
「LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-１＆２セット」
販売価格：5,940円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）
など
【太鼓の達人】
「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」はゲーム本編に加えて、有料楽曲サブスクリプションサービス「太鼓ミュージックパス」がセールラインナップに初登場！
お得にサブスク曲をプレイできる機会をお見逃しなく！ ※自動継続購入なしの利用券のみ対象。
▼購入はコチラ！
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70080000001461.html?title=70010000057564
その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中。
詳細はバンダイナムコエンターテインメントを確認しよう。
「ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN Welcome Price!!」
ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
「スーパーロボット大戦30」
(C)AS/K (C)C・ST/K・T (C)S (C)S/PLG CD (C)CLAMP・ST (C)SEGA (C)ST・SR (C)S・F/MJPP (C)DP
(C)TPC (C)E.S,T.S(C)UMPC (C)TPC (C)TAGMPC (C)T (C)GN/D-MZFP (C)Dyn (C)PJ-S・J/S・M
(C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY (C) AIC・T.D.C/GSP (C)GN・KI・ES・TS／Dyn (C)2016 S・F/MJP
「ドラゴンボール ファイターズ」
(C)バードスタジオ／集英社・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
「KAMEN RIDER memory of heroez」
(C)2019 石森プロ・テレビ朝日・ＡＤＫ ＥＭ・東映
(C)石森プロ・東映
「ネコ・トモ〜スマイルましまし〜」
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
「PUI PUI モルカー Let's！モルカーパーティー！」
(C)見里朝希／PUI PUI モルカー製作委員会 (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
「風のクロノア １＆２アンコール」
風のクロノア(TM) 1＆2アンコール & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
>> 最大84％OFF！BNE「ダウンロード版セール」開催中！「スーパーロボット大戦30」「ONE PIECE 海賊無双4」などがお買い得に!! の元記事はこちら