最大84％OFF！BNE「ダウンロード版セール」開催中！「スーパーロボット大戦30」「ONE PIECE 海賊無双4」などがお買い得に!!

バンダイナムコエンターテインメントのダウンロード版ゲームがお得に買えるセールが開催中だ。

セール期間中、PlayStationStoreでは「ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN Welcome Price!!」が43%OFF 、「スーパーロボット大戦30」が48%OFFになるなどお買い得に!





さらに、ニンテンドーeショップでは「スーパーロボット大戦30」が52%OFFになるこの機会をお見逃しなく!





また、同じくニンテンドーeショップでは8月25日までの間「夏休みセール」も同時開催中となっているので、こちらも注目だ。





詳細は以下よりセール公式HPを確認してほしい。

【PlayStation Store】

【セール対象:PlayStation5/PlayStation4】

<セール期間>2024年8月28日(水)まで



「ドラゴンボール ファイターズ Welcome Price!!」

販売価格:2,970円(税込)⇒【40%OFF】セール販売価格:1,782円(税込)

⇒PlayStationPlus加入者【45%OFF】セール販売価格:1,633円(税込)



「ドラゴンボールZ KAKAROT」

販売価格:4,400円(税込)⇒【35%OFF】セール販売価格:2,860円(税込)



「ドラゴンボールZ KAKAROT アルティメットスペシャルエディション」

販売価格:11,550円(税込)⇒【40%OFF】セール販売価格:6,930円(税込)



「ドラゴンボール ゼノバース2 アルティメットエディション」

販売価格:9,900円(税込)⇒【30%OFF】セール販売価格:6,930円(税込)

など

【セール対象:PlayStation4】



「ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN Welcome Price!!」

販売価格:3,300円(税込)⇒【43%OFF】セール販売価格:1,881円(税込)

⇒PlayStationPlus加入者【48%OFF】セール販売価格:1,716円(税込)



「スーパーロボット大戦30」

販売価格:9,460円(税込)⇒【48%OFF】セール販売価格:4,919円(税込)



「スーパーロボット大戦30 デジタルアルティメットエディション」

販売価格:18,150円(税込)⇒【51%OFF】セール販売価格:8,893円(税込)



「スーパーロボット大戦OG ムーン・デュエラーズ」

販売価格:9,020円(税込)⇒【70%OFF】セール販売価格:2,706円(税込)



「KAMEN RIDER memory of heroez」

販売価格:8,360円(税込)⇒【65%OFF】セール販売価格:2,926円(税込)



「太鼓の達人 セッションでドドンがドン!」

販売価格:6,710円(税込)⇒【50%OFF】セール販売価格:3,355円(税込)



「テイルズ オブ ベルセリア Welcome Price!!」

販売価格:4,180円(税込)⇒【60%OFF】セール販売価格:1,672円(税込)

⇒PlayStationPlus加入者【65%OFF】セール販売価格:1,463円(税込)



「サマーレッスン:アリソン・スノウ デラックス版」

販売価格:8,474円(税込)⇒【77%OFF】セール販売価格:1,949円(税込)

⇒PlayStationPlus加入者【82%OFF】セール販売価格:1,525円(税込)

など

【ニンテンドーeショップ】

<セール期間>

2024年8月27日(火)まで

セール特設ページ

【セール対象:Nintendo Switch】



「ネコ・トモ〜スマイルましまし〜」

販売価格:5,280円(税込)⇒【62%OFF】セール販売価格:1,980円(税込)



「PUI PUI モルカー Let's!モルカーパーティー!」

販売価格:6,248円(税込)⇒【60%OFF】セール販売価格:2,480円(税込)



「風のクロノア 1&2アンコール」

販売価格:5,478円(税込)⇒【45%OFF】セール販売価格:2,990円(税込)



「ドラゴンボール ファイターズ レジェンダリーエディション」

販売価格:7,920円(税込)⇒【40%OFF】セール販売価格:4,752円(税込)



「スーパーロボット大戦30」

販売価格:9,460円(税込)⇒【52%OFF】セール販売価格:4,490円(税込)



「スーパーロボット大戦30 デジタルアルティメットエディション」

販売価格:18,150円(税込)⇒【53%OFF】セール販売価格:¥8,490円(税込)



「バテン・カイトス I & II HD Remaster」

販売価格:5,940円(税込)⇒【25%OFF】セール販売価格:4,450円(税込)



「キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS DIGITAL ULTIMATE EDITION」

販売価格:7,920円(税込)⇒【20%OFF】セール販売価格:6,336円(税込)



「ナムコミュージアム」

販売価格:3,056円(税込)⇒【45%OFF】セール販売価格:1,680円(税込)



「KAMEN RIDER memory of heroez Premium Sound Edition」

販売価格:12,980円(税込)⇒【63%OFF】セール販売価格:4,720円(税込)

など

【ニンテンドーeショップ】

<セール期間>

2024年8月25日(日)まで

セール特設ページ

【セール対象:Nintendo Switch】



「ONE PIECE 海賊無双4」

販売価格:4,400円(税込)⇒【10%OFF】セール販売価格:3,960円(税込)



「ONE PIECE 海賊無双4 Ultimate Edition」

販売価格:11,000円(税込)⇒【20%OFF】セール販売価格:8,800円(税込)



「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」

販売価格:6,578円(税込)⇒【24%OFF】セール販売価格:4,990円(税込)



「釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館」

販売価格:6,578円(税込)⇒【24%OFF】セール販売価格:4,990円(税込)



「ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション」

販売価格:6,578円(税込)⇒【35%OFF】セール販売価格:4,275円(税込)



「LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-1&2セット」

販売価格:5,940円(税込)⇒【50%OFF】セール販売価格:2,970円(税込)

など

【太鼓の達人】

「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」はゲーム本編に加えて、有料楽曲サブスクリプションサービス「太鼓ミュージックパス」がセールラインナップに初登場!

お得にサブスク曲をプレイできる機会をお見逃しなく! ※自動継続購入なしの利用券のみ対象。



▼購入はコチラ!

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70080000001461.html?title=70010000057564



その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中。

詳細はバンダイナムコエンターテインメントを確認しよう。



「ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN Welcome Price!!」

ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



「スーパーロボット大戦30」

(C)AS/K (C)C・ST/K・T (C)S (C)S/PLG CD (C)CLAMP・ST (C)SEGA (C)ST・SR (C)S・F/MJPP (C)DP

(C)TPC (C)E.S,T.S(C)UMPC (C)TPC (C)TAGMPC (C)T (C)GN/D-MZFP (C)Dyn (C)PJ-S・J/S・M

(C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY (C) AIC・T.D.C/GSP (C)GN・KI・ES・TS/Dyn (C)2016 S・F/MJP



「ドラゴンボール ファイターズ」

(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



「KAMEN RIDER memory of heroez」

(C)2019 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

(C)石森プロ・東映



「ネコ・トモ〜スマイルましまし〜」

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



「PUI PUI モルカー Let's!モルカーパーティー!」

(C)見里朝希/PUI PUI モルカー製作委員会 (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



「風のクロノア 1&2アンコール」

風のクロノア(TM) 1&2アンコール & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.