【台風７号】東北・上越・山形の各新幹線 １６日午前１１時頃から一部列車を運休へ ＪＲ東日本
JR東日本は１５日、台風７号接近の影響で、１６日（金）の午前１１時頃から、１６日の最終列車までの間、一部の列車を計画運休すると発表しました。
（１５日午前１０時５０分現在）
東北新幹線は上り下り合わせて１１本が全区間運休。
上越新幹線は、上り下り合わせて５本が全区間運休。
山形新幹線は、上り下り合わせて４本で、このうち１本が全区間運休となります。
今後の気象情報や運転状況により遅れや、運休が生じる可能性があるとしています。
【東北新幹線】
＜下り＞
・東京１２：２８発➡新青森１５：４２着
・東京１１：０８発➡郡山１２：４８着
・東京１３：１２発➡郡山１４：４７着
・東京１５：１２発➡郡山１６：４７着
・東京１７：１６発➡那須高原１８：２４着
＜上り＞
・新青森１３：３２発➡上野１６：５２着
・新青森１７：３３発➡東京２１：００着
・郡山１３：３７発➡東京１５：１６着
・郡山１５：３７発➡東京１７：１６着
・郡山１７：３７➡東京１９：１６着
・那須高原１９：０３発➡東京２０：２０着
【上越新幹線】
＜下り＞
・東京１５：５６発➡新潟１７：５６着
＜上り＞
・新潟１１：４７発➡東京１３：４４着
・新潟１２：４９発➡東京１４：４４着
・新潟１３：４７発➡東京１５：４４着
・新潟１６：１１発➡東京１８：００着
【山形新幹線】
＜下り＞
・東京１７：４８発➡山形２０：３１着
＜上り＞ ※以下は、区間運休
・福島１４：０４発➡東京１５：３６着
・福島１５：０５発➡東京１６：３６着
・福島１６：０４発➡東京１７：３６着