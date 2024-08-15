JR東日本は１５日、台風７号接近の影響で、１６日（金）の午前１１時頃から、１６日の最終列車までの間、一部の列車を計画運休すると発表しました。

（１５日午前１０時５０分現在）



東北新幹線は上り下り合わせて１１本が全区間運休。

上越新幹線は、上り下り合わせて５本が全区間運休。

山形新幹線は、上り下り合わせて４本で、このうち１本が全区間運休となります。



今後の気象情報や運転状況により遅れや、運休が生じる可能性があるとしています。





計画運休される列車は以下の通りです。【東北新幹線】＜下り＞・東京１２：２８発➡新青森１５：４２着・東京１１：０８発➡郡山１２：４８着・東京１３：１２発➡郡山１４：４７着・東京１５：１２発➡郡山１６：４７着・東京１７：１６発➡那須高原１８：２４着＜上り＞・新青森１３：３２発➡上野１６：５２着・新青森１７：３３発➡東京２１：００着・郡山１３：３７発➡東京１５：１６着・郡山１５：３７発➡東京１７：１６着・郡山１７：３７➡東京１９：１６着・那須高原１９：０３発➡東京２０：２０着【上越新幹線】＜下り＞・東京１５：５６発➡新潟１７：５６着＜上り＞・新潟１１：４７発➡東京１３：４４着・新潟１２：４９発➡東京１４：４４着・新潟１３：４７発➡東京１５：４４着・新潟１６：１１発➡東京１８：００着【山形新幹線】＜下り＞・東京１７：４８発➡山形２０：３１着＜上り＞ ※以下は、区間運休・福島１４：０４発➡東京１５：３６着・福島１５：０５発➡東京１６：３６着・福島１６：０４発➡東京１７：３６着