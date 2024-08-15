【コスプレ】三橋くんの「ライザのアトリエ」ライザコスにフォーカス！ コスプレイヤーまとめ【コミックマーケット104特集】
世界最大級のサブカルチャーの祭典「コミックマーケット104」が、2024年8月11日（日）〜12日（月）の2日間にわたって、東京・有明ビッグサイトにて開催された。
会場では同人誌の頒布だけでなく、コスプレイヤーさんたちも自慢の衣装に身を包み各々の表現を追求している。
今回、アキバ総研は雑誌グラビアでも活躍する現役薬学生の人気コスプレイヤー・三橋くんさんをはじめ、多数のコスプレイヤーさんを撮影させていただいた！
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（撮影／金澤正平）
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三橋くんさん／「ライザのアトリエ」ライザリン・シュタウト
ありかみうさん／「PANTY&STOCKING with GARTERBELT」パンティ
やなぎばころんさん／「PANTY&STOCKING with GARTERBELT」ストッキング
星桜みくるさん／「原神」胡桃(フータオ)
（撮影／金澤正平）
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