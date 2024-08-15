¡Ö¿®¤¸¤ÆÂ÷¤·¤¿¤Î¤Ë¡×Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤¦¿Æ¤Î²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÈÆâ¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î²£ÎÎ¡Ä¡£ÂçÀÚ¤Êºâ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡Ö3¤Ä¤ÎÃÎ·Ã¡×¡ÚÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¡Û
Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Æ¤Î²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÆÂ²¤¬ºâ»º¤ò²£ÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÂçÊÑ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤È¤â¤ËÊ°¤ê¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢²ð¸î¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤«¤é¡¢ÀÚ¤ê½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¿ÆÂ²¤¬ÁêÂ³ºâ»º¤ò²£ÎÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥¹¥ÈË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¡¦Çë¸¶Ã£ÌéÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Æ¤Îºâ»º¤ò²£ÎÎ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡
¿Æ¤Î²ð¸î¤ò¤¹¤ë¿ÆÂ²¤¬¿Æ¤Îºâ»º¤ò²£ÎÎ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬À¸¤¸¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Æ¤Îºâ»º¤ò²£ÎÎ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë5¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¡©
¹âÎð²½¤Î¿ÊÅ¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç§ÃÎ¾É´µ¼Ô¿ô¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¿ä·×¤Ç¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É´µ¼Ô¿ô¤ÏÎáÏÂ7Ç¯¤Ë¤ÏÌó700Ëü¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤ÎÌó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ëºâ»º´ÉÍý¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²ð¸î¤¹¤ë¿ÆÂ²¤¬ËÜ¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æºâ»º´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ëºâ»º´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÍøÍÑ¤·¡¢¾¡¼ê¤Ëºâ»º¤ò»È¤¤¹þ¤à²£ÎÎ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Æ¤òÊú¤¨¤ë²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢ºâ»º¤¬Å¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢ºâ»º´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡Ë²£ÎÎ¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤ëÊýË¡
¿ÆÂ²¤Ë¤è¤ë²£ÎÎ¤¬µ¿¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢³Î¾Ú¤¬¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤ÇÌä¤¤µÍ¤á¤ì¤Ð¡¢¸À¤¤Æ¨¤ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸Á°¤â¤½¤Î¸å¤ÎÁêÂ³¤Ç¤âÙæ¤á¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ã±¤Ê¤ë´ª°ã¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤½¤Éü¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿µ½Å¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
²£ÎÎ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï»ö¼Â´Ø·¸¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¡¢¾Úµò¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÄÌÄ¢¤äÍÂ¶â¼è°úÌÀºÙ½ñ¤Î³ÎÇ§
¤Þ¤º¤ÏÄÌÄ¢¤äÍÂ¶â¼è°úÌÀºÙ½ñ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢µ¿¤ï¤·¤¤½Ð¶â¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¿ÆÂ²¤Î¸ýºÂ¤ËÄ¾ÀÜ¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢»ÈÍÑÍÑÅÓ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¹â³Û¤Ê½Ð¶â¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð²£ÎÎ¤òµ¿¤¦¾Úµò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ÉÔÆ°»º¤äÍ²Á¾Ú·ô¤Ê¤É¤Î³ÎÇ§
ÍÂ¶â°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÉÔÆ°»º¤äÍ²Á¾Ú·ô¤È¤¤¤Ã¤¿»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ¿Í¤Î¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤²¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²áµî¤ÎÌ¾´óÄ¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½êÍÉÔÆ°»º¤Îº¹°Û¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¾´óÄ¢¤Ï¡¢»ÔÄ®Â¼Ìò¾ì¤Ç¼èÆÀ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Í²Á¾Ú·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¾È²ñ¤ò°ÍÍê¤¹¤ì¤Ð¼è¤ê´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢ËÜ¿Í¤¬·òºß¤Î´Ö¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆËÜ¿Í¤Î¤ß¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¤ë½ñÎà¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤¬¤´·òºß¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉÔÆ°»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅÐµÊíÆ¥ËÜ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢³ô¼°Åù¤ÎÍ²Á¾Ú·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤«¤éÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¼è°úÊó¹ð½ñÅù¤ò»²¾È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£¿Æ¤ÎÀ¸³è¾õ¶·¤Î³ÎÇ§
ºâ»º¤Î²£ÎÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤ÎÀ¸³è¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£ÍÂ¶â¤Î½Ð¶â³Û¤¬¿Æ¤ÎÀ¸³è¥ì¥Ù¥ë¤Ë¸«¹ç¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä°åÎÅÈñÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÌÀºÙ¤äÍøÍÑÉÑÅÙ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç§ÃÎ¾É¤ÎÄøÅÙ¤ò³ÎÇ§
¿Æ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ÎÄøÅÙ¤Ï¡¢²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÆÂ²¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²£ÎÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤¬¤è¤¤ÆâÍÆ¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤Ë²ñ¤¦¤Ê¤ÉÏ¢Íí¤ÎÉÑÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤Û¤«¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼Åù¤È¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢¾É¾õ¤ÎÄøÅÙ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²£ÎÎ¤µ¤ì¤¿ÁêÂ³ºâ»º¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¡©
¿ÆÂ²¤Ë¤è¤Ã¤Æ²£ÎÎ¤µ¤ì¤¿ºâ»º¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÁêÂ³È¯À¸Á°¤Ë²£ÎÎ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤È¡¢¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤êÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¸å¤Ë²£ÎÎ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤È¤ËÊ¬¤±¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¿Æ¤ÎÀ¸Á°¤Ëºâ»º¤Î²£ÎÎ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç
¿Æ¤ÎÀ¸Á°¤Ëºâ»º¤Î²£ÎÎ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¿Æ¼«¿È¤¬²£ÎÎ¤ò¤·¤¿¿ÆÂ²¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÖ´ÔÀÁµá¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ¤¬¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³¤ÏÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬¿Æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¿ÆÂ²¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ËÜ¿Í¤¬¿ÆÂ²¤È¸ò¾Ä¤·¤Æºâ»º¤ÎÊÖ´Ô¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ïº¤Æñ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤ÏÀ®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢À®Ç¯¸å¸«¿Í¤¬ËÜ¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÊÖ´ÔÀÁµá¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À®Ç¯¸å¸«¿ÍÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸å½Ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ëºâ»º¤Î²£ÎÎ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç
¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ëºâ»º¤Î²£ÎÎ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²£ÎÎ¤ò¤·¤¿¿ÆÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æºâ»º¤ÎÊÖ´Ô¤òµá¤á¤ë¸¢Íø¤Ï¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ë±þ¤¸¤ÆÁêÂ³¿Í¤ËÁêÂ³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬¿ÆÂ²¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤Ç²£ÎÎ¤µ¤ì¤¿ÁêÂ³ºâ»º¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÆÂ²¤¬²£ÎÎ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤è¤ê²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÈºá¹Ô°Ù¤Ë¤â¤¢¤¿¤êÆÀ¤ë²£ÎÎ¤ò´ÊÃ±¤Ë¤ÏÇ§¤á¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤ËÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤Æ²£ÎÎ¤µ¤ì¤¿ºâ»º¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁêÂ³Ë¡¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢¶¦Æ±ÁêÂ³¿Í¤Ë¤è¤ëÆ±°Õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»È¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ºâ»º¤â´Þ¤á¤Æ°ä»º¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ä»ºÊ¬³äÄ´Ää¤ÎÃæ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÌ±Ë¡906¾ò¤Î2Âè1¹à¡Ë¡£
¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¸°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ñ»º´ÉÍý¤ÎÊýË¡
¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³¤â¸«¿ø¤¨¤Æºâ»º´ÉÍý¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¡£¿ÆÂ²¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë°Ê³°¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¡¦ÂÐºö¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡ËÀ®Ç¯¸å¸«¿Í
À®Ç¯¸å¸«¿Í¤È¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤ÇÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿ËÜ¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢ºâ»º´ÉÍý¤ä·ÀÌó¤Ê¤É¤ÎÄù·ë¤ò¹Ô¤¦Ìò³ä¤òÃ´¤¦¿Í¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÀ®Ç¯¸å¸«¿Í¤ÎÁªÇ¤¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÛÈ½½ê¤Ë¤è¤êÀ®Ç¯¸å¸«¿Í¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À®Ç¯¸å¸«¿Í¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ËÂå¤ï¤êÅ¬ÀÚ¤Ëºâ»º´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿ÆÂ²¤Ë¤è¤ë²£ÎÎ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢À®Ç¯¸å¸«¿Í¤ÏºÛÈ½½ê¤¬ÁªÇ¤¤·¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃ¯¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢ÀìÌç¿¦¸å¸«¿Í¡ÊÊÛ¸î»Î¡¦»ÊË¡½ñ»Î¤Ê¤É¡Ë¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤ë¤È¿Æ¤Îºâ»º¤«¤éÊó½·¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÆÂ²¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¯1²ó¤ÎºÛÈ½½ê¤Ø¤ÎÊó¹ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê2¡Ë²ÈÂ²¿®Â÷
²ÈÂ²¿®Â÷¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îºâ»º¤ò²ÈÂ²¤ä¿®Íê¤Ç¤¤ëÂè»°¼Ô¤ËÂ÷¤·¡¢¿®Â÷·ÀÌó¤ÇÄê¤á¤¿ÌÜÅª¤Ë½¾¤¤¼õÂ÷¼Ô¤¬ºâ»º¤Î´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¡¦½èÊ¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ºâ»º¤Î´ÉÍý¤ä½èÊ¬¤ËÉ¬Í×¤Ê°Õ»×Ç½ÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÅ¬ÀÚ¤Êºâ»º´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤¹¤ëÁ°¤Ë²ÈÂ²¿®Â÷¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾Íè¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼õÂ÷¼Ô¤Ë¤è¤êºâ»º¤Î´ÉÍý¤ä½èÊ¬¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¿®Â÷¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤è¤ë»ñ»ºÅà·ë¤òËÉ¤®¡¢ºâ»º´ÉÍý¤âÅ¬ÀÚ¤Ë°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢·ÀÌó¤È¤¤¤¦·Á¼°¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¿®Â÷¤Ï¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ·ÀÌó¤¹¤ë¤«¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼õÂ÷¼Ô¤ËÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤ë¤¿¤á¡¢°ú¤¼õ¤±¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë°ä¸À½ñ
¿ÆÂ²¤Ë¤è¤ë²£ÎÎ¤òÄ¾ÀÜËÉ¤°ÊýË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ä»ºÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÁè¤¤¤ò²óÈò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë°ä¸À½ñ¤ÎºîÀ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç§ÃÎ¾É¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸åÆü¡¢°ä¸À½ñ¤ÎÍ¸úÀ¤¬Áè¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Î°ä¸À½ñ¤ÎºîÀ®¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Îµ¿¤¤¤¬À¸¤¸¤¿¸å¤Ë°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ºâ»º¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤¬º¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ºÇ´ü¤Þ¤Ç²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢»ñ»º¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ºâ»º´ÉÍý¤Î¼êË¡¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÅ¬ÀÚ¤ÊÊýË¡¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¸ø³«Æü»þÅÀ¤ÎË¡Î§¤ò¤â¤È¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çë¸¶ Ã£Ìé
¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥¹¥ÈË¡Î§»öÌ³½ê
ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î