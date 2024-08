三笘薫、鎌田大地らも登場、斉藤光毅vs橋岡大樹も実現？ EFLカップ2回戦組み合わせ決定…日本人所属クラブ9クラブ参戦【EFLカップ】

14日、カラバオカップ(EFLカップ)の2回戦の組み合わせ抽選が行われた。2回戦からはヨーロッパの大会に参加しないプレミアリーグの13クラブも登場する中、加入直後から結果を残しているFW大橋祐紀が所属するブラックバーン・ローバーズ(2部)やMF三好康児、FW横山歩夢が所属するバーミンガム・シティ(3部)、MF斉藤光毅が所属する2部のクイーンズ・パーク・レンジャーズ(QPR)、MF坂元達裕が所属するコヴェントリー・シティ(2部)、DF角田涼太朗が所属するカーディフ・シティ(2部)も勝ち上がっている。

2回戦までは南部と北部に分かれての戦いとなる中、南部では坂元のコヴェントリーはオックスフォード・ユナイテッドと、三好&横山のバーミンガムはプレミアリーグのフルアムと対戦することが決まった。また、斉藤のQPRは、昨シーズンはプレミアリーグを戦った日本代表DF橋岡大樹が所属するルートン・タウン(2部)と対戦することに。その他、日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはノリッジ・シティ、日本代表MF三笘薫が所属するブライトン&ホーヴ・アルビオンはクローリー・タウン、日本代表DF菅原由勢が所属するサウサンプトンは角田のカーディフ・シティと対戦することが決まった。なお、角田は負傷しており日本人対決とはならなそうだ。北部では、大橋のブラックバーンはブラックプールと対戦。その他、ノッティンガム・フォレストvsニューカッスルのプレミア勢対決もいきなり実現することとなった。EFLカップ2回戦は26日の週に開催。3回戦からは全てのチームが参加する。◆EFLカップ2回戦【南部セクション】コヴェントリー・シティ(坂元達裕) vs オックスフォード・ユナイテッドスウォンジー・シティ vs ウィコム・ワンダラーズAFCウィンブルドン vs イプスウィッチ・タウンバーミンガム・シティ(三好康児、横山歩夢) vs フルアムワトフォード vs プリマス・アーガイルウェストハム vs ボーンマスQPR(斉藤光毅) vs ルートン・タウン(橋岡大樹)ブライトン&ホーヴ・アルビオン(三笘薫) vs クローリー・タウンクリスタル・パレス(鎌田大地) vs ノリッジ・シティカーディフ・シティ(角田涼太朗) vs サウサンプトン(菅原由勢)ミルウォール vs レイトン・オリエントコルチェスター・ユナイテッド vs ブレントフォード【北部セクション】グリムズビー・タウン vs シェフィールド・ウェンズデイエバートン vs ドンカスター・ローバーズブラックバーン・ローバーズ(大橋祐紀) vs ブラックプールフリートウッド・タウン vs ロザラム・ユナイテッドシュルーズベリー・タウン vs ボルトン・ワンダラーズノッティンガム・フォレスト vs ニューカッスル・ユナイテッドバロー vs ダービー・カウンティレスター・シティ vs トランメア・ローバーズミドルスブラ vs ストーク・シティバーンズリー vs シェフィールド・ユナイテッドハロゲイト・タウン vs プレストン・ノースエンドウォルソール vs ハダースフィールド・タウンウォルバーハンプトン vs バーンリー