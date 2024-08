【PS Plus:2024年8月のゲームカタログ】8月15日 公開

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「ゲームカタログ」において、2024年8月の国内向けラインナップを公開した。

8月のラインナップには、CD PROJEKT S.A.のRPG「ウィッチャー3 ワイルドハント」が登場。さらに、Electronic Artsとコーエーテクモゲームスがタッグを組んだ「WILD HEARTS」やライトノベルを原作とした「ソードアート・オンライン ラスト リコレクション」などがゲームカタログの対象となる。

また、プレミアムプランが対象となる「クラシックスカタログ」では「タイムスプリッター」シリーズ3作が登場するほか、PlayStation VR2ゲームとして「Vacation Simulator」が登場する。

ウィッチャー3 ワイルドハント

WILD HEARTS

ソードアート・オンライン ラスト リコレクション

タイムスプリッター

