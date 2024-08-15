¡Ø²È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°¦¡Ù¥Á¡¦¥¸¥Ë¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿Ìòºî¤ê¤Ë¶»Áû¤®¡¡ASTRO ¥æ¥ó¥µ¥Ê¤¬Êª¸ì¤ÎÀ¶ÎÃºÞ¤Ë
¡¡´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø²È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°¦¡Ù¤¬8·î11Æü¤«¤éNetflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡ØMiss¥Ê¥¤¥È & Miss¥Ç¥¤¡Ù¥ß¥¸¥ó¡õ¥¸¥¦¥ó¤¬·Þ¤¨¤¿´Å¤¤·ëËö¡¡¡ÈÍ¸Â¤Î»þ¡É¤òÀ¸¤¤ë°ÕµÁ¤È¤Ï
¡¡¥Á¡¦¥¸¥Ë¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£11Ç¯Á°¡¢»ö¶È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤ÆÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òºî¤Ã¤¿¥à¥¸¥ó¡Ê¥Á¡¦¥¸¥Ë¡Ë¤¬¡¢ºÊ¤Î¥¨¥è¥ó¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥¹¡Ë¤ÈÎ¥º§¤·¡¢Ì¼¤Î¥ß¥ì¡Ê¥½¥ó¡¦¥Ê¥¦¥ó¡Ë¤«¤é²È¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡1Ç¯Á°¡¢¥Ë¥åー¥¹¤Ç¥à¥¸¥ó¤¬»ö¸Î»à¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¥¨¥è¥ó¡¢¥ß¥ì¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥§¡Ê¥æ¥ó¥µ¥Ê¡Ë¡£3¿Í¤¬1¼þ´÷¤ÎË¡Í×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢»à¤ó¤À¤Ï¤º¤Î¥à¥¸¥ó¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¡Ä¡Ä¡£
¡¡²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¼ºÇÔ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¥à¥¸¥ó¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¥¨¥è¥ó¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤³¤È¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁûÆ°¡£º£²ó¤ÏÂè1ÏÃ¤ÈÂè2ÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡Êª¸ì¤Ï¥ß¥ì¤ÎË»¤·¤¤Æü¾ï¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£Âç·¿¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÍÌ¾´ë¶È¤ÎJ¥×¥é¥¹¤Ë½¢¿¦¤·¡¢°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ²È·×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¥ß¥ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ç»Å»ö¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÒÄ¹¤¬Å¹ÊÞ¤ËÈ´¤ÂÇ¤Á¸¡ºº¤Ç¸½¤ì¤Æ¤âµ¡Å¾¤ÎÍø¤¯ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ëÍ¥½¨¤Ê¼Ò°÷¤À¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÈ´¤ÂÇ¤Á¸¡ºº¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ß¥ì¤Ï¡¢·ÙÈ÷°÷¤Î¥Æ¥Ô¥ç¥ó¡Ê¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥Û¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£²áÏ«¤ÇÅÀÅ©¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¼«Âð¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö²ÈÂ²¥Ó¥é¡×¤¬²Ð»ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¡¢¥Æ¥Ô¥ç¥ó¤¬»ß¤á¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯¼«Âð¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¹¬¤¤¥ß¥ì¤¿¤Á¤ÎÉô²°¤Ç¤¢¤ë102¹æ¼¼¤ÏÌµ»ö¤Ç¡¢Äï¤Î¥Ò¥ç¥ó¥¸¥§¤¬°¦¸¤¡¦¥á¥À¥ë¤òÊú¤¨¤ÆÆÍ¤ÃÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Êì¤Î¥¨¥è¥ó¤È¤È¤â¤ËÌµ»ö¤ò´î¤ó¤À¤¬¡¢302¹æ¼¼¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Âç²È¤¬¾Æ»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Áö¤ë¡£
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âç²È¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÂç²È¤¬²ÈÂ²¥Ó¥é¤ò¸½¶â¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤ÈÃÎ¤ë¥¨¥è¥ó¡£¿·¤·¤¤Âç²È¤Ï²ÈÂ²¥Ó¥é¤Ë½»¤à¤³¤È¤ò´õË¾¤·¡¢·ÀÌó¹¹¿·¤¬¶á¤¤301¹æ¼¼¡¢201¹æ¼¼¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥ì¡¢¥¨¥è¥ó¤é¤¬½»¤à102¹æ¼¼¤¬Âàµî¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£°ì²È¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¥ß¥ì¤Ë¤½¤Î»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥¨¥è¥ó¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Âç²È¤Ë¡ÖÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤é²ÈÂ²¤Ç´Á¹¾¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Èµã¤Íî¤È¤·ºîÀï¤ò»î¤ß¡¢À®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤»¤á¤Æ1¼þ´÷¤°¤é¤¤¤ÏË¡Í×¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¡×¤È¥Ò¥ç¥ó¥¸¥§¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢3¿Í¤Ï¼«Âð¤ÇË¡Í×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¥à¥¸¥ó¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¡¢3¿Í¤Ï¶ÃØ³¤¹¤ë¡£¿·¤¿¤ÊÂç²È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢¥à¥¸¥ó¤ÎÂåÍý¿Í¤ÇÀÇÍý»Î¤Î¥¸¥§¥´¥ë¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥§¡Ë¤Ç¡¢¼Â¤Ï¥à¥¸¥ó¤¬¿·¤·¤¤Âç²È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡11Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¤¿¥à¥¸¥ó¤È¥¨¥è¥ó¤Î»ö¾ð¤òÃÎ¤ë²ÈÂ²¥Ó¥é¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ÆÍÁ³Âç²È¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤¿¥à¥¸¥ó¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¤·¤«¤·¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥à¥¸¥ó¤òµö¤»¤Ê¤¤¥ß¥ì¤Ï¡¢°ú¤Ã±Û¤¹¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¥¨¥è¥ó¤È¤È¤â¤ËÊª·ïÃµ¤·¤ËËÛÁö¤¹¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Í½»»¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¥¨¥è¥ó¤Ï¡¢¥à¥¸¥ó¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¤Ê¤¼ÆÍÁ³»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤«Ìä¤¤µÍ¤á¤ë¡£¤¹¤ë¤È¥à¥¸¥ó¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¥¨¥è¥ó¤È¤ä¤êÄ¾¤¹¤¿¤á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈÇò¾õ¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë·ù¤¤¤«¡©¡×¤È¥¨¥è¥ó¤Î¼ê¤ò¤Ä¤«¤ßÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¥ß¥ì¤¬¥à¥¸¥ó¤Ë¡Ö¼ê¤òÊü¤»¡ª¡×¤ÈÁö¤ê´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢ÆÍÁ³¥Æ¥³¥ó¥Éー¤ÎÆ¹Ãå¤òÃå¤¿¥Æ¥Ô¥ç¥ó¤¬¡¢¥à¥¸¥ó¤Î´é¤Ë½³¤ê¤òÆþ¤ì¤ë¡£É¡·ì¤ò½Ð¤·¤ÆÅÝ¤ì¤¿¥à¥¸¥ó¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¥¨¥è¥ó¤òÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¥ß¥ì¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ç¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¥Á¡¦¥¸¥Ë¤¬¥À¥áÉ×¤«¤éÂç¶â»ý¤Á¤ËÉ¿ÊÑ!?¡¡¥³¥á¥Ç¥£ー¤«¥ß¥¹¥Æ¥êー¤«¡©
¡¡ÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÉã¿Æ¤ò±é¤¸¤¿¤é±¦¤Ë½Ð¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥Á¡¦¥¸¥Ë¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏºÊ¤Î¥¨¥è¥ó¤Ë¡Ö¤³¤Î¤Ç¤¯¤Î¤Ü¤¦!!¡×¤È¤Î¤Î¤·¤é¤ì¤ë¥À¥á¤ÊÉ×¡õÉã¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤¬¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°¤¯¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¼ºÇÔ¡£µó¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤Ï¡¢²È·×¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ºâ»º¤ò¤Ï¤¿¤¤¤Æ°û¿©Å¹¤ò»Ï¤á¤¿¥¨¥è¥ó¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤ÆÎ¥º§¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÅö»þ¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿Ì¼¤Î¥ß¥ì¤Ë²È¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¥Á¡¦¥¸¥Ë¤¬±é¤¸¤ë¥à¥¸¥ó¤Ï¡¢Êª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö°ìÂÎ¤¤¤ÄÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ó¤À¡©¡×¤È¥ä¥¥â¥¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£Âè1ÏÃ¤ÎºÇ¸å¤ËÌµÉ½¾ð¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¶Ã¤¤¤ÆÅÝ¤ì¹þ¤à¥¨¥è¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤¢¤ì¡©¡¡¥¯ー¥ë¤Ê¤¤¤Ä¤â¤Î¥Á¡¦¥¸¥Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥à¥¸¥ó¤Î¤Ç¤¯¤Î¤Ü¤¦¤Ö¤ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Ì¼¤Î¥ß¥ì¤¬·ãÅÜ¤¹¤ë¤Î¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¤È»×¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Î¿ô¡¹¤À¤¬¡¢¥à¥¸¥ó¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±¤Ë±¿¤¬¤Ê¤¯´Ö¤¬°¤¤¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥à¥¸¥ó¤¬²È¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿11Ç¯¸å¤Ë¶â»ý¤Á¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¤Ó²ÈÂ²¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Íー¡£¿ÍÀ¸ÂçµÕÅ¾¤À¤Íー¡×¤ÈÃ±½ã¤Ë´î¤Ù¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²Ð»ö¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âç²È¤È²Ð»ö¤ÎÁ°Æü¤Ë¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬²ÈÂ²¥Ó¥é¤Î½»¿Í¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤·¤Æ²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥à¥¸¥ó¤¬¡¢¤Ê¤¼¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥¨¥è¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤³¤È¤âµ¤¤Ë¤«¤«¤ë¡£
¡¡¥Á¡¦¥¸¥Ë¤Ï¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤Ê¤Î¤«¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Ê¤Î¤«»ëÄ°¼Ô¤òËÝÏ®¤¹¤ë±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ÈÂ²¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¤Î¥¯ー¥ë¤Ê¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÂè2ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¡¢¥Æ¥Ô¥ç¥ó¤Ë½³¤ê¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤Î´é¤ËÂçÇú¾Ð¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤âÉ¡·ì¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤¦¤í¤¿¤¨¤ë»Ñ¤Ï¥³¥á¥Ç¥£°Ê³°¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÂÎ¥à¥¸¥ó¤Ï11Ç¯´Ö¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¨¥¹¥È¥é¡Ù¤ÇÎÉ¤¤¿Í¤È»×¤ï¤»¤Æ°¿Í¤ò±é¤¸¤¿¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥§¤¬¥à¥¸¥ó¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤â¶»¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤ªÄ´»Ò¼Ô¤ÎËö¤Ã»Ò¥æ¥ó¥µ¥Ê¤¬Êª¸ì¤ÎÀ¶ÎÃºÞ¤Ë¡ª
¡¡ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦ASTRO¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¥æ¥ó¥µ¥Ê¤¬¡¢º£²ó¥à¥¸¥ó¤È¥¨¥è¥ó¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢¥ß¥ì¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥ç¥ó¥¸¥§¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤Ç¥ê¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯Ìò¤È¤·¤ÆÑÛ¡¹¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¥æ¥ó¥µ¥Ê¡£º£²ó¤ÏËö¤Ã»Òµ¤¼Á¤¬ßÚÎö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµ¤³Ú¤ÊÌòÊÁ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ç¿´ÇÛ»ö¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¥¨¥è¥ó¤È¥ß¥ì¤ò¤è¤½¤Ë¡¢Âç³ØÀ¸¤È¤·¤ÆÆü¡¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ò¥ç¥ó¥¸¥§¡£²Ð»öÁûÆ°¤ÎºÝ¡¢¥Ñ¥ó¥Ä°ìÃú¤Ç°¦¸¤¡¦¥á¥À¥ë¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¿á¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤ªµ¤³Ú¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤¬¡¢Éã¿Æ¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æµö¤µ¤Ê¤¤»Ð¤Î¥ß¥ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤»¤á¤Æ1¼þ´÷¤ÎË¡Í×¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤è¡×¤ÈÍ¡¤¹Í¥¤·¤¤°ìÌÌ¤â¡£¤½¤Î¸å»×¤¤¤¬¤±¤ºÉã¿Æ¤¬¤ª¶â»ý¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Î±©¿¶¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Ö¤ê¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤¬²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¡¢²¿¤«¤È¤È¤²¤È¤²¤·¤¤ÂÖÅÙ¤Î¥ß¥ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥§¤ÎÂ¸ºß¤¬¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇÀ¶ÎÃºÞ¤È¤·¤ÆÎÉ¤¤Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢²ÈÂ²¤È¤Î½¤Éü¤ò»î¤ß¤ë¥à¥¸¥ó¤ÎÎÏ¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥Á¡¦¥¸¥Ë¤È¥¥à¡¦¥¸¥¹¡¢¥½¥ó¡¦¥Ê¥¦¥ó¤È¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥Û¤ÎÎø°¦¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¡¡2ÏÃ¤·¤«ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¸µÉ×ÉØ¤Î¥à¥¸¥ó¤È¥¨¥è¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥ì¤È¥Æ¥Ô¥ç¥ó¤Î´Ö¤Ë²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¤¢¤ë¡£¥¨¥è¥ó¤ÏÌ¼¤Î¼êÁ°¡¢¥à¥¸¥ó¤òÌÓ·ù¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï°¦¾ð¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¾¦ÉÊ¤ò¸«¤ëÌÜ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÃË¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ß¥ì¤Ë¤â¥Æ¥Ô¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¹¥ÀÄÇ¯¤¬¸½¤ì¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¥Æ¥Ô¥ç¥ó¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¥ß¥ì¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥Æ¥Ô¥ç¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ê¤ÉÃÎ¤í¤¦¤È¤â¤·¤Ê¤¤¥ß¥ì¤À¤¬¡¢¸µ¥«¥ì¡Ê¥Á¥§¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡Ë¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÁ°¤ÇÇÍ¤é¤ì¡¢½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¥Æ¥Ô¥ç¥ó¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢Èà¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£
¡¡¥ß¥ì¤Î¸µ¥«¥ì¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¯¥º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö·¯¤Ï¼«Ê¬¤â1ÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥ß¥ì¤Ë¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤±¤Ï¶¦´¶¤·¤¿¡£¾ï¤Ë²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¥ß¥ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Î¥®¥¹¥®¥¹¤·¤¿¥ß¥ì¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¡¡¥Æ¥Ô¥ç¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¥ß¥ì¤Î¿´¤ò²¹¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤¬Éã¿Æ¤Î¥à¥¸¥ó¤È¤ÎÏÂ²ò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¡¢´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡áºéÅÄ¿¿ºÚ¡Ë